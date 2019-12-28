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有一数据十倍增长，直接让行情质变！

(2019-12-28 11:53:27)
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量化交易

量化投资

股票

概率预测

周末，本周的周末，不仅仅是总结本周了，今天也要总结一下了。整个2019年，是转折年也是质变年。我们先看几个数据

96年，上证500点，上市公司300+只。

05年，上证1000点，上市公司1300+只。
13年，上证2000点，上市公司2500+只。
19年，上证3000点，上市公司3700+只，2020年，4000+只成为事实不奇怪。 
指数96年的500点，到3000点，23年，涨了6倍，上市公司数量增长了10倍。哪怕不考虑任何外在的资金供应，政策诱导，行业发展，潮流热点，时代特征，单单一个数量规模膨胀，也可推出一个简单的现实：
齐涨共跌时代彻底结束了！有限的资金，对应，巨量（或说无限）的股票供应。
同等的资金，能推动股票市值膨胀的供求关系出现质变了。

正因如此，未来市场的投资策略和过去28年，可以说是完全划时代的质变。
虹吸效应、聚焦效应、马太效应......会越来越明显。这会导致一个极不对称的市场现象：齐跌，不共涨。
2019年，已经演化了一年，未来只会继续不断强化......

 质变的对策

所以，2019年很多朋友之所说难做，就是因为很多次看对了市场，但股票依旧没赚到钱。而这种状态2020年，只会更加明显。所以马上到来的2020年，我要强调的，依旧是“不看走势，看行为”。而这方面，我用「博尓系统」去量化，能够明显看到，走势可能各种各样，但背后的行为演变都是有条不紊，逐次进行的。

 

就以当前的震荡市场来说，震荡中，一种有利于股价上涨的机构行为，就是机构洗盘。因为洗盘之后，自然可以轻装上阵，更容易上涨。而机构洗盘，走势上可能非常折腾，但交易行为上，就是按部就班的进行。一开始一定有做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且做空主导是短暂的，很快就变成了蓝色空头回补主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。这些现象，大家拿博尓系统也一样可以量化自己手上的股票，尤其是手头震荡的股票，更需要看清楚。→我这里留个入口给大家，大家可以自己点进去用的。实际我看微博上也有很多人在写量化使用的心得、体会和入口的。

有一数据十倍增长，直接让行情质变！

另外，震荡中，并非只要是上下折腾的走势，就一定是震仓洗盘的。下面的股票，同样是震荡但震荡中，连橙色的机构库存都消失了，说明根本不是机构参与的结果，那么这样的震荡根本谈不上是震仓。


有一数据十倍增长，直接让行情质变！

所以说，2020年“不看走势，看行为”的准则肯定还要坚持，也只有这样，才能看清同样的上涨、同样的震荡、同样的下地中，哪些是金子，免得涨的时候轮不上，跌的时候全摊上。而系统的入口，我这里再放一个，大家可以自己去量化。而2019年可以总结的事情还有很多，后面我也会一个个总结的。


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