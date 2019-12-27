今天这种冲高回落，好多朋友给我来电，说没想到，本来觉得这把能直接涨上去的。对此我还是劝那些朋友，现在好看指数，要做好现在的行情，就是不看指数看行为。

三组数据，何惧意料之外

我下面列几个数据，大家就明白为什么不必看指数了。昨天市场上涨0.86%，但涨幅比0.86%大的股票，只有1200家，不过1/3。在看的远点，之前市场指数已经回到9月下跌前的水平，但个股回到9月水平的股票不过800多家，连1/4都不到。这说明什么？这个市场股票太多了，总的来说，只能小部分强势，大部分平庸。

而就今天早上行情的表现来说，早上行情达到最高点时，又2400多只股票超过了12月17日当时的指数水平，呈现短期普遍强势的状态。但这种状态显然只能是暂时的，满盘获利是当前市场不可承受之重。所以午后冲高后全部跌回来，或许意料之外，但绝对情理之中。

盘到洗时方恨少

资金如何应对这种局面？站在机构资金的角度，一定是震仓洗盘，洗去做轿子的浮筹，才有有机会轻装上阵涨上去。而拿我用的「博尓系统」去量化，本次震荡中，出现震仓洗盘迹象的股票1700多家，半数略少；而昨天上涨后，还在震仓的股票就只有800多家了，洗盘的股票不足，全线都在上涨，自然肯定还是得跌回来。

换而言之，今天的冲高回落可以无视，但手头股票这几天的震荡中有没有洗盘迹象，必须关注，不洗盘的，很难连涨，涨上去也会跌下来。而对于洗盘，最近说的比较多。首先橙色的「机构库存」非常清晰的存在，说明机构资金依旧积极参与这个股票，同时做空非常有节奏，不是连续做空，而是做空主导交易两天，立刻空头回补主导就出现了，而在机构资金积极活动的状态下，这种短暂做空立刻回补的交易行为，显然就是震仓行为。震仓洗盘结束，股价自然就能轻装快涨。对于洗盘中的交易特征对照，大家可以看下面的图，一看清楚，至于自己的股票，微博上有很多研究博尔，研究量化方法、心得和入口，→我这里放一个入口，大家进去也一样能用。

另外，中午就说了，今天上午的上涨中，很多股票涨上去的同时「机构库存」反而消失了，这问题就严重了，以为就意味着，机构资金并不认同上涨，前车之鉴很多，要特别注意。而下午直接就现世报了。







而至于大家手头的股票此刻上涨背后的机构资金态度，也可以用博尓量化交易系统来量化清楚交易，入口上面已经留了，就是这个，点击进入即可。马上就是2020新的一年，目前资金面上肯定是配合的，可以说历年年前最宽松的时期，但即便如此，面对A股那么多的股票，也肯定得区别对待，关键就是大家自己手头的股票是怎么样，是洗盘后的轻装上阵，还是上涨中的如履薄冰，不用凭感觉猜，直接量化即可。

而本周五这么冲高回落之后，大家也该好好的量化一下，总结一下自己的股票了，十字路口到了。



