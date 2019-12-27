早上25点的上涨，实际就是多头在收获胜利果实。这胜利果实是哪里来的？就是前几天调整的时候洗出了获利浮筹，然后现在开始快速拉升，摘取胜利果实，轧空那些跑掉的人。

洗盘后的收果子

这种情况，最典型的就是芯片产业链上的股票。在大基金减持的消息影响下，芯片股周一都是大跌，但大跌背后，拿「博尓系统」去量化交易，绝大多数芯片股依旧能够量化出明显的「机构库存」，说明机构资金依旧在这些股票里积极动作。并且下跌中做空主导力量并不持久，也就一两天时间，然后快速转变为空头回补主导交易。这就说明机构资金在做空之后快速回补，是典型的洗盘迹象。

就像昨天的氢氟酸相关的股票，实际都是洗盘后上涨，今天加速的北斗星通，航天发展等等这些芯片相关的股票，前几天也都是在洗盘，虽然说他们比起其他芯片股反击晚，但交易状态没有区别。

如果说，芯片股还需要消息刺激，才能做出一次洗盘。那么其他股票，没那么多人看好的，利用市场下跌，顺势跌一下，直接就能洗盘了。比如哈投股份之类的，走势和芯片股或许不同，但机构的交易动作、洗盘动作，和芯片股没区别。或许不洗盘的股票也会涨，但显然对于多数股票来说，要想长得快，必须轻装上证，洗盘的股票要容易涨很多。至于量化洗盘的技巧，我看微博上有很多人整理，包括量化的心得、系统的入口，这里我也给大家留一个，大家可以点这里进入。

还是得如履薄冰

另外，现在很多股票都在上涨，也不是所有上涨，就是前面回落一下洗盘，然后现在都是拉升。实际上，我看还是有不少上涨，涨上去的同时「机构库存」存反而消失了，这问题就严重了，以为就意味着，机构资金并不认同上涨，前车之鉴很多，要特别注意。

而至于大家手头的股票此刻上涨背后的机构资金态度，也可以用博尓系统来量化清楚交易，入口上面已经留了，就是这个，点击进入即可。马上就是2020新的一年，目前资金面上肯定是配合的，可以说历年年前最宽松的时期，但即便如此，面对A股那么多的股票，也肯定得区别对待，关键就是大家自己手头的股票是怎么样，是洗盘后的轻装上阵，还是上涨中的如履薄冰，不用凭感觉猜，直接量化即可。另外现在就是抢胜利果实的时候，晚一天，别人抢了，就只能给别人抬轿了，后面自己就被动，所以现在要抓紧，还得瞪大眼睛



