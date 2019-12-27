这几天又有朋友在秀战绩了，但一些朋友也确实有赚了不少的。要是行情找当前这种状态发展下去，后面无论如何涨跌，赚大钱的人肯定不会少。所以一些做的好的朋友的思路，值得和大家说说。

血赚两周，胃口更大

那朋友12月以来，做了一批强势的股票，两周了就赚了50%以上。他跟我说，人类文明就是靠贪婪推动的，要想让行情活跃，高效的办法就是让更多的股票一飞冲天。结果不是吗，科创板股票大涨之后，创业板也活跃了，机会又来了，。而资金是实实在在的被吸引进来了。只要资金不大规模离场，就自然会想，科创板能能涨成这样，其他股就不行了吗？这是市场资金的必然思维，抓住这个脉络，后面的股票，不比创投股差。当然，那朋友跟我熟识，知道我用「博尓系统」做量化的实践已经9年了，所以建议我去看看最近飙涨的股票，飙涨之前交易上是什么状态，后面盯这种状态，还能抓一批大牛。这方面，大家也可以用「博尓系统」，自己去量化。包括那朋友自己，也在找类似的股票（「博尓系统」，网上有很多人整理用法、心得和入口，→这里我留一个给大家，大家可以点进去用）。

牛股的准备都差不多

我们先看最近的这些大牛，刚开始上涨的时候是什么状态？只要去拿「博尓系统」去量化一下，直接就能发现，那些大牛股票，在暴涨之前，都有两个共同点，一是交易力量上，做多主导的红色有明显优势，二是代表机构积极行为的“机构库存”数据是持续增加。无论当时股票是涨是跌是震荡，都是同样的状态。

而如果看其他普通股票，有机构在做，却未必是“机构库存”持续提升，有做多力量，却未必持续优势。但大家自己也可以想一下，如果资金打算打出新一批牛股，那在起步的阶段，股价速度未必快，但态度一定是坚决的，做多力量一定优势明显，机构行为一定越来越活跃。所以大家手头股票接下来估计也有大牛机会，但当前交易状态是否和上面那些大牛启动阶段一样，可以进系统去看，我从我上面那个链接进去就行。多去看看手头股票的“机构库存”和做多主导力量，自己就清楚了。

抱住股票，擦亮眼睛

当时我们沟通的时候也讨论过，现在是不是只要一个股票一闭眼拿着，就能一路上去。但结果我们达成了共识，非常什么股票都能闭眼拿着。有些股票不仅仅不会加速，甚至还会半途而废。最直接的原因就是做多力量很长时间不能主导交易，或者机构投资者半途休息，就像下面图里的股票那样。

因为人气起来了，所以也让有些机构的撤退变得更加容易，走势上看不出来，可能惯性还在往上涨，但“机构库存”消失，机构不做。或者连续的获利回吐，不能再次做多主导。都会导致很大的变数出现。这方面，伴随行情越是上涨，越有更多资金会冒这种坏水。所以警惕性还是要有的，至于现在手头股票是不是已经有资金动了这种念头，大家可以用「博尓系统」自己去量化（此处是进入「博尓系统」的一个端口，可以点击此处进入）。总之，后面大涨股票肯定还会一批批的出现，只要不拿着的是机构不干活的品种，后面机会还会一轮轮的起来。