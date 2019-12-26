早上，行情反弹，有朋友犹豫，跟我说别看反弹了3天，但3天不过那根长阴，走势依旧弱。而我回他还是那句话，现在“不看走势看行为”。现在的市场是齐涨共跌的市场吗？显然已经不是了。而一个不是一起行动的市场，指数过不过长阴意义又有多大？对于要做的股票，给点反弹，他就能飞上天。对于机构不打算做、没资金做的股票，行情涨5天、10天都和他没关系。

碰运气，小概率

而现在，行情就是在犹豫中发展，这种时候的连续小幅反弹，闭眼就知道，是有相当一部分股票在洗盘的，洗完就上涨。关键问题是，知道现在有很多股票在洗盘，但究竟是机构在洗哪个股票，看不清就还是碰运气，碰运气就一定是小概率赢，大概率亏。

对于洗盘，实际就是机构资金在炒作博弈中的一种特殊行为，以退为进，先做空把筹码砸出去，让人看到确实资金再跑，但后又偷偷回补把筹码买回来，而通过这种特征，让持股不坚定的人离场。这种状态，我拿「博尓系统」，是可以很快的量化出来，并且看清楚的。大家要量化自己的股票，也可以用「博尓系统」去量化，因为量化现在已经有不少人用了，所以微博上，我看有很多人在整理用法、经验、和入口。这里我放一个，→大家可以点进去用。而洗盘中的交易状态，大家可以对照下面的图。

对于机构洗盘，走势上或许是千奇百怪的，但交易行为特征都是一样的，主导交易的力量变化是红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但「机构库存」依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。

实际，炒股票只要知道要点，基本判断就不会犯大错，洗盘固然要股价折腾，但这种特征，如果不是机构资金在积极行动，也就是不是洗盘了。就像下面图里的股票那样，橙色的「机构库存」都消失，说明机构资金都不积极了，就谈不上洗盘了。

这方面，大家实际自己就能量化，有没有「机构库存」，一样用「博尓系统」就能量化出来，入口还是和上面一样，→大家可以点进去看。大家自己看中的股票，哪些是有机构动作的，哪些是根本没有机构动作的。对于连机构动作都没有的股票，还是敬而远之，毕竟这种行情下，机构都不肯动作，还有什么时候愿意去动作？



