市场周一下跌40点，周二反击20点，芯片、锂电池相关产业链股票一跌一涨之后，尽数收复昨日的失地，还有所上涨。而房地产板块昨日下跌幅度明显大于市场，今日反弹幅度明显小于市场。地产龙头万科A，周二下跌1.86%弱于市场，今日继续下跌1.78%。从股票的小反差，能看到的就是社会的大趋势。

楼市

过去15年，商品房赚的金钱，不是个人能力的金钱，是个人运势的金钱，是超级景气度周期的金钱。

平均的婚育年龄是25--30岁，这个阶段，是首次置业、或者买车等消费最旺盛的年龄段。

目前这类消费的主要消费者是1989年--1994年出生。

商品房的黄金时代是2000年--2015年，相对应的婚育人口出生在1970年--1985年。

从1990年开始，每年出生人数直线下降。

2030年，不考虑住房拥有量和城市化率的上升，仅仅是人口变化导致的需求下降，都已经非常惊人。

股市

1979年中国的GDP是4062亿元。

2016年中国的GDP是744127亿元。

37年，中国GDP增长182倍，经济总量的平均年增长率是16%。

A股市场的上涨，是必然的。

全球金融风险资本，都将涌入A股市场。A股市场，领跑世界经济的时代已经开始。

A股市场的股票的最终定价权在中国。

而从金融结构的角度看，目前有两个核心趋势，第一，中国将在未来十几年做到经济规模世界第一，人均GDP迈过2万美元的发达国家门槛；第二，中国人的财富结构将发生巨大变化，金融类资产占比将大幅度提升。一个是总量趋势，一个是结构趋势，总量定底色，结构定差距。两下叠加，就是A股的未来。

以上所写，肯定有人会有不同意见，但正因为有分歧，才会有股市。但任何分歧在数据面前统统都得低头，这也是我选择博尓量化交易系统的原因。平时我也常看博尓官方的微博，微博上也有很多人把博尓的用法、入口整理的很好，→这里发一个大家点过去看看，挺管用的。用了系统就能清晰看见，昨天别看指数跌的厉害，看走势很吓人，但实际上从机构行为看，持续五天、十天活跃的机构行为反而增加，这就为反击孕育了很大能量，这就是量化和感觉之间的区别。

12月11日博尓官方发布了2020年是「量化突破年」的重要观点，一切基于交易行为数据。原因是市场已经很长一段时间，出现了“交易集中”现象，并且这种现象，之前30年的A股历史中，并不多见。而这种交易集中，大家能鲜活感受到的就是基金、券商们的抱团取暖。但也正是因为交易集中，自然全线突破很难出现。

未来市场，齐跌不共涨，但能涨的，可以涨疯。2020「量化突破年」，在我看来，又是一个奇迹年，一月翻倍的肯定很多，三个月5倍的也一定会有。突破年就是如此。