早上指数是震荡，芯片股是一枝独秀又上去了。正如前两天所说的，国家集成电路产业基金减持相关股票，但再怎么减持，作为国家资本，现在还有什么比芯片更需要投入，有什么比芯片更值得投入？但此刻，芯片相关的股票又创新高之后，再盯着芯片股，觉得它特别美，就又错大了。

二级市场的盈利本质

产业基金有产业基金的投资目的，二级市场有二级市场的投资目的。二级市场的投资，本质上就是涨起来能让别人认可，让别人来接你的棒，能做到这点的股票才是好股票。因此，原则上一定是“就热不就冷，就低不就高”。只是如果看走势，两者是矛盾，热门的都涨起来了，就很难低。股价很低的，就是属于没人待见，一点也不热。所以大家觉得做股票不容易，也正是如此。

这的不可调和吗？

但真的就是矛盾不可调和吗？实际换个角度，我从量化交易的角度去观察，就完全没有这回事情。因为谁都知道，如果一个低位的股票，没机构资金的活跃，怎么涨的起来？只是机构资金活跃，多数时候走势上看不出来。走势只是代表了各方利益的交易结果。而对某一方的态度，这是看不出来的。所以这也是我一种用博尓系统去量化交易，因为通过量化交易，能够细分出机构行为，低位看的不是成交量的大小，而是交易者的态度，尤其是机构参与者的态度，这个态度只要是积极的，哪怕没几个人关注，依旧谁上涨，涨起来关注的人自然会多。包括大家手头股票，如果觉得最近表现一般，也可以先去量化交易。博尓在他们的官方微博上，就留着入口个，大家可以自己去看的。我给个入口给大家，大家可以点进去。

就上上面图里的股票那样，有下跌、有横盘，走势上谁能知道背后机构对于横盘、下跌是什么态度？但量化之后，橙色的机构库存越来越多，这就是机构资金积极行动的表现。这种状态积累下去，横盘到最后也会涨，下跌到最后也会强力的收复失地。





之所以说，再盯着芯片股又错了，就是因为后面要跑赢市场，不是看现在涨了多少，而是看后劲还有多少。很多上涨的股票，或者震荡的股票，背后机构库存都消失了，后劲消失，谈何跑赢市场？





所以，大家现在看不股票，不要盯着行情的涨跌，媒体的新闻。在当前市场格局下，这不是一个好方法。看清机构资金的行为，比涨跌重要。这方面，大家可以自己用博尓系统去量化交易。至于怎么用，上面已经说了，博尓有官方的微博，微博里有入口摆着，很容易找，我这里给大家一个引导，大家进去就看到了。后面的个股行情，将在不起眼中启动，在一片质疑中发展，最后势不可挡的。



