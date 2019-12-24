炒股票善始善终不容易，全程参与牛市，并且最后能资金兑现的少之又少。就拿最近的行情来说，昨天跌40点时，和很多朋友聊，都觉得没事，一开始我觉得他们心态真的好。但后来聊多了之后才发现，仓位都不重，有的三成仓，有的四成仓，剩下，2950点不到的时候就早卖了，这种仓位当然心态好，问题是这种仓位，好行情都难赚很多。而一旦仓位重了，遭遇早上这种状态，照样是紧张的。

其实今天早上，就有几个重仓的朋友，是心慌的。他们都在问我2928那个缺口，这次会不会去补掉。诚然他们也安慰自己，可能行情和6月份以来的行情一样，跌下去还得再上。但重仓折腾不起啊。而当时，我是挽救了那几个朋友的失误。

重仓绷不住，少去猜

那几个朋友当时就是看到3000突不过去，有会下去补缺口样子。加上自己的仓位还很重，明显绷不住了，觉得还是先跑了再说。因为他们当时问我，我就请他们用 “博尓系统”去量化一下手头股票的机构动作，如果量化出来“机构库存”还在增加，那么基本不用去考虑，会不会做顶下跌。“博尓系统”我是用了10年了，大家可以去看看他们的官方微博，微博上有系统的使用入口，点这里直接进去用。

上半月特点，下半月更猛

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。





之所以这么说，并不是因为这次行情就一定不会做个双顶下来，实际上，一口气从2800涨到3000以上，速度很快了，如果看看沪深300，上证50，就更快了，那些已经到1季度高点位置了。来一个像样的调整，跌个100点，个股跌20%太正常了。但显然在眼下整体上说，资金很难真正撤离股市，所以很多股票的下跌，很可能另有所图，盘中很可能就存在变局。上面图里两个都是那几个朋友手里的股票，要是上午买了，立马就是几万元就飞了。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以用“博尓系统”去量化一下，上面我已经放了博尓系统，→从这里进他们官方微博，一眼就能看到。，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

下跌不是随便捡

另外，最近的震荡里，发现前不久刚打成重仓的朋友，本来想趁着行情好赚一把快钱，但不成想行情反复震荡，现在一跌就怕套。实际他们心慌的股票，我自己去量化一下，其实机构库存都显著存在。于是我还是拿养孩子来打比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。





当时，给那朋友看了不少震荡中，因为“机构库存”消失，然后无缘无故跳水的股票。其实对大家手头下跌的股票也是一样的，可以用“博尓系统”去量化，要是下跌中，能量化出“机构库存”不断增加，那确实可以考虑是不是被卖过头了，从这里进去自己量化一下，也很方便。但如果“机构库存”处于消失状态，机构都不管了，要不要持有，真得自己好好考虑一下了。另外，现在的市场，8月以来，多数人都有不小的收获，只是市值增长易，市值守成难，这个阶段，做不好不是踏空，就是缩水，多关注一下机构的行动，心里有底也是很必要的。



