昨天40点下跌，但大家千万别觉得市场表现很差，实际统计的结果显示，此刻能量化出积极机构行为的股票，每天都在2200家以上，这个前几次3000点下跌时截然不同的。换而言之，暗流涌动，如果觉得市场非常差的朋友，就得先看看自己是不是抱错了股票。

抱错股会更惨

现在要看股票抱的对错，还得从机构投资者的取舍角度出发。7月以来，萎靡的股票很多，但奋起的股票也不少，差距极大。这点相信大家看看涨幅榜和跌幅榜的股票，也能感受到。这种情况下，抱对股票发财，抱错股票，恐怕接下来的遭遇，比上次4月份的调整还要厉害。面对这种情况，大家可以到用“博尓系统”去量化股票的交易。首先就是“机构库存”的变化，这样至少能清楚机构投资者的动向，然后和机构投资者保持同步，就容易抱对股票，少出错。

两类股少抱

现在抱错股票，基本两类，一类是震荡中，机构撤了。一类是上涨中机构撤了，这两类股，现在跌下来，往往就是没心没肺的。如果拿博尓系统去量化，明显就是橙色的“机构库存”消失了。而“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，当然不是好事。大家看下面图，左边那个震荡的股票，就是这种“机构库存”越来越少，最后消失了，右边那个是上涨重机构库存消失了。





而大家手头股票，无论现在是横盘，还是上涨后回落，要当心就是，这个过程中，机构的态度已经改变。这方面可以自己上博尓系统，我这里留个博尓官方微博的入口，点进去可以直接进博尓系统的。来量化清楚“机构库存”的变动，危险的情况上面图里已经标的很清楚了。这样的股票再继续抱着，就是一错再错了。

盯大资金，近水楼台

而值得继续抱下去的股票，无论是震荡，还是之前冲高后，此刻拐头向下，但都能明显量化出“机构库存”，虽然说“机构库存”存在，不代表机构一定做多，但一段时间里能一直有越来越多的“机构库存”，至少说明积极的机构行为也没干坏事。总比“机构库存”消失的股票值得持有。





大家碰到手头股票出现了冲高回落，或者震荡横盘拿不准方向的时候，也确实可以用“博尓系统”来量化，他们官方微博上有入口，点这里进入去，看“机构库存”是增多了，还是消失了。不说“机构库存”一直很多的股票一定必涨，但在股票走极端的状态下，抱这样的股票，赢面一定大。毕竟机构投资者对股价的影响，现在是格外的明显的。这方面不仅仅是我观察下来是这样的结果。即便是一些机构里做的朋友，他们亲身体会到的也是这种感受。



