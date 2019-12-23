今天行情下跌，各种觉得行情不好的声音又出来了，自己看到，感慨很多，这些感慨于那些观点的对错无关，我本人现在也根本不会在意这种几十点的涨跌。我感慨的是，仅仅一周之前，还是铺天盖地的行情来了，结果只需两天下跌，风向一下子就转向了。

行情的本末

对此，真应该看看，本轮上涨，什么是本？什么是末？12月的上涨，是在重要会议定调，外加毛衣有阶段性成果之后，加速上涨带动的，因此这轮上涨的本，是对经济增速预期的向好，股市是超预期的。在上述的条件，外加满上到一月份，银行又可以放贷，新一年的动工又可以开始的时候，这种预期只会升温，不会降温。

再看今天下跌原因，大产业基金在几只芯片股上做减持，并且减持仅仅1%，试问，国家会不投芯片吗？眼下还有比芯片更需要投的吗？实际真就是，芯片股此前涨幅巨大，这点只要看看国家半导体产业基金一期投入的那些公司，在2019年涨了多少就清楚了。

国家集成电路产业基金一期投资相关的股票表现

实际产业基金当初之所以投入，是因为这产业需要启动、需要助推。但达成目标后，自然会退出。而通过前期产业基金的投入，目前兆易创新的存储芯片在世界前三；国科微的存储芯片在世界处于先进水平；汇顶科技的生物识别芯片是世界领先。并且整个市场中从实业到股市，对发展芯片技术，已经是高度共识。产业资本已经进入，助推资金当然可以正常退出。

一个超级的借题发挥

所以是大产业基金减持会是为这点钱套现吗？真不缺这点钱。只能说，是那些股票里的获利盘，自己想套现，然后把这种意志强加于市场。一个超级大的借题发挥。但发挥的再好，不过是市场博弈中的末。

这点，很多机构里面的人都看的很清楚，我聊了不少业内的朋友，丝毫没有因为今天的下跌，而改动他们之前的仓位配置。该看好，该做的照样会做。所以今天的下跌，有借题发挥，有浑水摸鱼。请大家还是要“不看走势看行为”，拿博尓系统量化机构资金的行为，下跌背后机构资金的态度是完全不同的。如果机构资金参与的积极程度还在不断提升，那眼下的下跌就是浮云。这点大家可以从博尓的官方微博里直接进入系统，我留个入口给大家，大家可以→点进去用。当前的下跌中「机构库存」递增的股票极多。

而真会破位下跌股票，是那些无论涨跌，都没「机构库存」的股票，这种股票，就是机构不认同股价的上涨，那么后面什么样的意想不到的下跌，都会出现。必须就像下面图里的股票那样。

所以眼下，不要别走势骗，不要被叫嚣骗，更不人云亦云，真实的市场交易态度量化清楚，一次回落一次金。如果看不到机构的态度，那么就自己到去量化，博尓系统可以在博尓官方微博上找到，我给大家一个入口，→由此进入就能看到。

一条消息被借题发挥，只能是暂时的。本末不要搞反，那么后面总有好事等着。当然前提是机构愿意做你的股票，没机构积极动作随便什么时候，都是不行的。