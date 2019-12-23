今天市场继续调整，到底行情怎么样，很多朋友在问。观点依旧不变，人家都在犹豫的事情，咱就别往那条道去想，这样就不会随大流，就不会当羊群。实际眼下行情，去看看个股的调整，显然多数股票就在调整，但时间上分先后。无非是有的股票比市场早调整了两天，现在已经下跌五六天了。也有很多比市场晚调整，目前跌了一两天。针对调整时间的不同，区别对待也就是了。

短跌看库存，连跌看震仓

如何区别对待，肯定有很多啊朋友会问，实际也简单，一句话“短跌看库存，连跌看震仓”。短跌看库存，在上周已经说了，就是拿「量化系统」去量化机构行为，看调整的一两天里，机构库存是怎么表现的。

如果一个股票，机构资金非常积极，那么哪怕上涨之后回落个一两天，机构资金依旧特别的积极，橙色的机构库存会依旧不断的增加，并不减少，这种状态，就是机构资金无视下跌。说明下跌中机构资金继续看好。而有的股票，别说下跌，之前涨的时候“机构库存”已经消失了，这就说明机构资金对当前的价格不认可，放弃了。

所以大家今天遇到手头股票调整，也可以用「量化系统」去量化，他们微博有系统的入口，大家进去就能用，就能清晰的看到，同样一个看似相同的小调整，背后主导交易力量、机构自己的态度是截然不同的，当然导致的结果也是截然不同，

很多股票就在震仓

而对于已经连续下跌的股票。如果要求就资金无视连续多日的下跌，这就有点要求太高了。但这也不意味着，连续下跌，机构就一定在逃跑。因为很多股票就是在洗盘。而洗盘的量化特征也是非常好辨明的，就是有机构在动作（机构库存存在），并且这个动作是先短期做空（出现绿色的做空主导），但很快回补低吸（出现蓝色的空头回补主导。）就像下面左图。而一个机构逃跑的股票个，往往是连续做空主导，没有空头回补，直至“机构库存”都消失。





最近市场三天的回落调整，就是一部分股票里机构资金在洗盘，一部分股票里机构在逃跑。而对此，我看讨论怎么抓当前洗盘后大涨的也很多，说的不少股票确实挺好，大家自己用好量化系统也别忘多去看看，微博上有系统的入口，可以进去用，里面洗盘转折的好股票不少。而对于眼下市场的涨跌，本周指数肯定可以看淡甚至不看。如果看走势，造成自己心理变化很大的话，还不如不看走势，就看交易行为可以了。



