刚过去的周末里，趁着拜访合作方，也就这个话题问问对方。合作的来头不小，他们是投资基金的基金，你也可以称他们为母基金，无论是产业基金，还是投资基金，都有的做，也是找我们做第三方独立调研的时候认识的，这种母基金公司的背景，我想大家多少心里有点数，我就不明说了。











也是认识很多年了，我就问问他行情顶的问题，他和我说，普通逻辑看上证指数，但操盘逻辑就不是看上证指数，这一轮谁是领头羊，就看谁的情况，那这一轮非券商莫属，所以就看金融股相关的上证金融这个指数的话，已经是第四次冲击7月1日的高点，换言之，上半年大金融套了太多的筹码，眼下要过去是要技巧的。那我也问问人家，该咋办，结果这老兄的确是高深，给我说了个孙仲谋的故事，说此刻就该学孙权在火烧赤壁中的选择，你就头清眼亮了。





孙权的选择

火烧赤壁之前，曹操83万大军压境，东吴战和不一，张昭主和，鲁肃主战。张昭为啥主和？显然，张昭在东吴的地位，那时候一人之下，万人之上。就算打赢曹操，也没上升空间了，打输了反而要掉脑袋。鲁肃年轻，职位不高，如果打赢，上升空间极大，甚至可以比肩张昭，所以选择主战。孙权如果投降，没好果子吃，如果打败了，也不过掉脑袋，横竖都一样。你说孙权会选择和谁商量？一定拉拢鲁肃。因为如果他和张昭商量抗曹大计，三国就提前50年结束了，因为，孙权、鲁肃都是眼睛雪亮，才有了后面的历史传奇。他这一说，我全明白了，现在3000点，要是大家也是方向没个谱，就别在涨跌上在费时间。方向不明时，你多想想和那种资金站在一起？首先，就应该是机构资金在一起，并且一定还和坚决铁心做多的机构站一起。





你和谁同队伍

所以说，高人就是高人，当然我也很聪明，否则估计人家寻我开心呢，那铁心做多机构是什么表现？按我的做法，拿博尓系统去量化交易行为，这真不是什么难事。像今天两连板的华升股份（600156），实际上就在最近拉升之前，股价的表现并不积极，但是你去看机构行为的话，就会发现，从11月26日开始到12月13日为止，这段时间股价一直低位徘徊，但是代表机构资金活跃程度的“机构库存”数据持续活跃，结果之后估计就开始起飞了。还有像今天也是两连板的三维工程（002469）也是同样的，从12月5日机构资金开始活跃的那一刻，股价却开始调整了，一直提哦真到12月12日，但过分的是，机构资金竟然连续6个交易日活跃度增加，这种行为怎么能不重视。积极参与的机构资金，无论是震荡还是下跌，都会显示出机构库存非常明显，甚至越来越多（点击此处，进入博尓系统）。





要是看到的情况是反过来的，机构库存越来越弱，甚至消失，那就说明你搭伙选错了朋友。结果就是各种猪队友造成的不如意，就像连续两天大跌的麦克奥迪（300341），实际上从12月10日创下新高之后，机构资金就开始减速到最后就消失了，结果这股价也就像断线的风筝一样，所以大家不要看现在行情似乎调整的不厉害，但实际问题很大，有些事情，你等结果出来了，就已经晚了。







很多看似麻烦的事情，实际说清楚不用几句话，然后就是自己的看和干，首先就是先看到，看不到就是瞎蒙了。而大家此刻手头股票，机构资金的态度是否能看到？不能看到的话，就用博尓系统去量化（ 此 处是博尓系统的入口），估计90%以上的朋友肯定清楚手头股票有没有做多机构支持，如果还搞不明白，就得自己多去读读三国了。