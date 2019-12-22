周末的时候，不少朋友聊下周的行情，都说最好周一直接涨上去，否则如果再往下跌，就真不好说了。对此，不知道看我文章的朋友是不是也有过对下周行情的踹测，但实际上，任何一轮上涨或者下跌，都不是某一天决定的。如果自己的判断只是给一天的涨跌牵着走，后面很容易出问题，这点对于所有人来说都是一样的。

又到两难困局

实际上，最近两周的表现由诸多因素促成，自然比之前6月以来的几次上涨都要强。但当这种变强，被绝大多数人多感受到之后，猫腻、假动、诱惑作肯定是大大增加了。诱惑的是，最近两周大量股票突破，有好多股票涨到戳破天了。同时，最近这段时间，止步不前、上涨缓慢的股票更是多数。手头股票几乎都有涨的慢的股票。我的股票什么时候能涨的快点？成了前几天多数朋友内心的呼唤。结果，现实很残酷，涨还没怎么涨呢，上周五又回下来了。

所以周五下跌之后，就有朋友我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，股票太难做了。我当时就让他先去用「博尓系统」自己去量化一下“机构库存”的变化，当时那朋友还问我，有必要再看吗，他都不想看了，他的股票太差劲了。我只能对他说，你都准备出局了，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？

拐头之后的注意点

结果他想想也对，就去量化了，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了（「博尓系统」官方微博上，有使用入口，可点击进入）。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面机构库存都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票壮志断腕，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在3000点位置，有潜力的股票依旧非常多，一歇下来就有人低吸，这种状态下，那些有“机构库存”，并且还在做多或者回补低吸的股票可以随便换，用“「博尓系统」”，自己去量化“机构库存”，再量化一下主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面（此处是系统的入口）。

有机构不深究

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机构库存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有内幕，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是管控1000亿规模基金的经理人，到你家做客，你是不是会很开心，甚至连你家邻居知道你有这层关系，都会羡慕。如果他跟你说了两个股票，你会再去问内幕吗？问了人家也不能说啊，本质上，你就是侦测到了一次机构的行动。所以能看到机构的动作，真就足够了。





实际也确实是这样，机构库存增加的股票，已经比其他股票好很多了，这方面用 “博尓系统”，自己去量化一下就清楚，他们官方微博上，有进入的入口，可以进去使用。上面图里两个股票，就是最近发生的事情，同样的低位震荡，由盛转衰萎靡，一个攻击强劲，原因就是前者缺乏机构库存，而后者机构库存的增加是非常明显的，不管机构当时做多做空。



