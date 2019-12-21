周五一个小回落，从幅度上说，一口气上涨近200点，回落12点根本不算什么，但从位置上讲，让很多朋友担心。毕竟这个位置，之前3次都没有冲过去，这是第四次，如果没冲过去，还跌200点，个股跌起来，就跟不用说了。更何况一周前还有个跳空缺口。

别惦记缺口和四重顶

对此，我倒要说，什么四重顶，什么缺口，明明知道所有人都看到了，对后面的操作意义就很小了，真怕四重顶，就不会有前几天的上涨，真怕补缺口，早补了，还等到下周再补？实际上，行情短期回落有短期判断的标准，连续回落有连续回落判断的标准。行情只是小跌3天，未来肯定会有从哪来跌回哪去的股票，但只要辨别清楚，就根本不用为这种回落所担忧。并且，自从量化交易作为一个系统性的科学，在国内投资机构里不断运用之后。对这种短期上的交易博弈判断，实际确实越来越简单了。比如我用博尓系统，对这种小调整，非常容易判断，就看背后的机构资金是什么态度。

面对短时间的回落，机构资金如果是积极的，根本就可以无视的，而在交易上的体现就是，根本不管股价下跌，拿博尓系统去量化，橙色的「机构库存」始终在增加。这就说明，机构资金态度很积极，无视下跌。这种状态下，只要市场后面不大跌，后面资金往往是找干无误，很快股价就涨回去了。这些股票的交易状态，大家可以用博尓系统去量化的，博尓的官方微博上有系统的使用入口，大家可以从这里点进去用。

而实际，真正会做头的股票，面对市场的四重顶样子，会等到跌下来之后再想着跑？早就跑的没影了。所以真正有问题的股票，在短期回落之前，「机构库存」就已经会下降或者消失。上面图里大家一对比，大家就明白，然后就看自己股票这两天回落了几天，如果是短期回落，就自己拿博尓系统去量化。

震荡也一样

当然也有朋友会说，我的股票涨的慢、涨的少，应该没事吧。实际，走势可能不一样，但机构资金的态度都一样，要么积极的做，要么提前撤。同样量化「机构库存」就行了。





所以说，在市场有诸多利好条件之下，围绕3000点的争夺，从6月下旬已经开始，就有很多朋友觉得市场难做，就是因为现在股票太多，纵然是热点板块，交易状态都不是永远做多下去，更别说其他股票了。但只要跟上机构资金的节奏，波段上涨反而是一个接着一个的把握。这方面，大家可以自己用“博尓系统”来量化清楚，应用商店可以找到的，大家点从这里点进去也行，是博尓官方微博上的入口，哪怕是很长一段时间涨的慢的股票，量化交易之后，照样可以从里面捞出金子。







