今天太巧了，刚从基金公司那边谈好事情，出来接了个电话，讲话的时候嘴巴正好发了一个“阿”音，也不知道天上哪里飞的鸟，拉了一坨鸟屎，正好不偏不倚的掉我嘴里，这口屎吃的那个涩啊。结果后面，在看这个行情，指数哗哗的往下掉，问我的朋友也多。我只能和他们说，我舌头中彩了，暂时不愿意说话，回头看我博客文章，会详细写。

回落的背后

这三天市场是在小幅调整，很多股票自然也是随着市场调整，但调整背后，交易状态完全不同，机构资金的态度更是完全不同。比如我拿「博尓系统」量化“机构库存”，有的股票下跌中橙色的“机构库存”还在不断增加，说明下跌中机构资金继续看好。而有的股票，别说下跌，之前涨的时候“机构库存”已经消失了，这就说明机构资金对当前的价格不认可，放弃了。

所以大家今天遇到手头股票调整，也可以用「博尓系统」去量化，这里我留个「博尓系统」他们→官方微博上整理好的入口，大家进去就能用，就能清晰的看到，同样一个看似相同的小调整，背后主导交易力量、机构自己的态度是截然不同的，当然导致的结果也是截然不同，

下周就是天差地别

这种情况目前已经是很多了，后面还会扩大，下周就是天差地别，前车之鉴大家可以多看看。

还有这样的，也同样是上涨后出现回落，但结果大不相同，原因都一样，一个上涨的时候机构库存已经消失，一个哪怕调整，机构库存依旧增加，别后就是机构自己态度的截然不同。下面两张图也是一样的情况。

所以说，在市场有诸多利好条件之下，围绕3000点的争夺，早在6月下旬已经开始，而很多朋友觉得市场难做，就是因为现在股票太多，纵然是热点板块，交易状态都不是永远做多下去，更别说其他股票了。但只要跟上机构资金的节奏，波段上涨反而是一个接着一个的把握。这方面，大家可以自己用「博尓系统」来量化清楚。系统的入口上面已经给了，大家点从这里点进去也行，是博尓官方微博上的入口，哪怕是很长一段时间涨的慢的股票，量化交易之后，照样可以从里面捞出金子。











