早上市场依旧小震荡，但这个小震荡的背后，我拿量化系统去量化交易，交易状态非常明显，最大的特征就是获利回吐，并且连续3天都是获利回吐主导。而这个位置出现获利回吐主导，实属正常，都到了5月份以来几个月的震荡上沿，绝大多数筹码都是获利的，怎么可能没有获利盘，后面要想上去，必须消化获利盘，否则上涨都是空谈。





对于获利盘的消化，必须看机构资金态度，实际这种获利盘的涌出，在两周之前就出现过。但那时候机构资金态度非常坚决，我拿「博尓系统」量化机构行为，当时代表机构资金积极行动橙色「机构库存」是从无到有，不断提升的。所以虽然获利盘出现，阻止不行情的向上。

而目前市场到了几个月的高点附近，好的迹象是，橙色的「机构库存」依旧明显，说明机构资金对市场的态度，总体上是积极的。但是和前几天相比，毕竟「机构库存」有所下降，而这种下降的背后，实际就是在一部分股票里，会出现问题。这种问题，目前我已经观察到了，就是「机构库存」消失了，说明机构资金从这些股票里撤退，或者就是不管了，这对个股也是很重要的，所以大家手头股票也需要去量化，这是系统的入口，「博尓量化」那边已经整理好了。

掉队危险的状态

下面图里的股票就是这种状态，无论是冲高回落，还是震荡回落。总之橙色的「机构库存」消失了。

相比之下，交易上表现良好的股票，同样有回落，也是「机构库存」提升，横盘震荡也是「机构库存」提升。

有一点是可以肯定的，之前3次冲过3000点之后都回下来，说明3000点是不容易过的，有些资金在这个位置，态度就是做空。这次也是一样的，肯定有股票会掉队的，哪怕后面市场指数突破上去，也肯定又一批股票还是会跌回去，并且数量也绝对不是少数。只是大家手头股票别摊上这种情况。但会不会摊上，不是靠烧香避免，而是取决于机构资金的态度。而当前市场，机构资金的态度，大家用「博尓系统」自己去量化，我前面已经给大家一个入口，那是「博尓量化」他们官方微博上整理好的，最新的使用入口。大家也可以自己点这里进去用的。总之，眼下资金屯兵于3000点之上，后面的情况一定要区别对待，不是行情涨，股票就一定跟上的。



