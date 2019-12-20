眼下市场，重要投资逻辑分析清楚，抓下一个井喷股的机会是很大的。如果说工业机器人代替TWS无线耳机，成为一个新热点，新龙头，我也不决定有什么不妥。毕竟无线耳机属于消费升级，而工业机器人的国产替代，则是产业升级。两者也都是对等的。何况工业机器人，目前也是双重利好叠加，并且很多股票还在安全线下。

市场爆点

机器人的国产替代，渐行渐近。

工业机器人增速回升：国家统计局日前公布工业机器人产量数据：11月工业机器人产量16080台，同比+4.3%，延续10月份以来的正增长趋势，且增速环比提升（10月份同比+1.7%）

工业机器人国产比例提升：根据中国机器人产业联盟数据，2018年国产本体销售量达到4.36万台，同比增长16.2%，在国内市场总销量中占比27.88%，比上年提高4.3个百分点，2019年上半年国产机器人占比35.8%，持续提升。

各大券商都在机器人行业都有共识，一是机器人行业增速拐点到来；二是国产机器人的成本优势明显，未来在国内的份额会朝着80%的目标迈进。

投资逻辑

我国投资者，经过最近10年市场的洗礼，投资偏好已经发生了很大变化，2012年到2015年，是注重增长的阶段（无论是业绩还是资产）增长就行。而2016年之后，看到增长还不够，还要有确定性、前瞻性。否则即便增长，股价照样不涨。从投资的理性上而言，这是个进步。但过了度了，反而也变成不理性了。这种偏差过渡到一个临界点，就会发生强烈了，无法阻挡的逆转。

工业机器人，从大趋势上说，非常符合我国人口老龄化、产业升级的大环境，只是任何一个行业，都不是直线发生的，一定会有波动，而前几年就是机器人行业的业绩低迷期。但这个行业绝不是一个面临消亡的行业。曾经和一个业内大佬交流过，人家有一句很经典的话，在我国，只要一个行业，还有各色的国旗在高处飘扬，这个行业就不会有夕阳。而机器人行业，一旦业绩逆转，至少如前几个月，啤酒行业逆转后的表现，甚至比肩TWS无线耳机。

倍增因子

实际，看看漫步者、晶方科技、南宁百货井喷背后的逻辑，除了未来的预期，更关键的一点，就是上涨之前，股价并不能匹配其公司的成长。

漫步者，从上市的2010年到2019年3季度结束，股价仅仅上涨了2.51%，而公司的净资产规模，增加了从15.28亿增加到18.36，增加了20%。而海外市场上百年的经验证明了，股价的上涨和净资产的增幅，长期来看，是应该保持一致的。因此9年不涨的漫步者，有了一个TWS无线耳机的预期增长之后，猛烈爆发。

再看方晶科技，2014年一季度到2019年3季度结束时，股价涨幅-3.31%，但实际净资产从14.60亿增加到19.24亿，净资产增幅，增幅31.8%。 启动前同样是业绩跑赢股价

而南宁百货，虽然业绩负增长，但从资产的角度讲，南宁百货商圈的增值，这几年是巨大的。重估价值超过了9连板前的市值。

换而言之，投资机构的思路是，甭管后面能炒多少，至少那一刻，我做这样的股票有足够高的安全边际，后面能做上去，上上大吉。但即便坐不上去，我买进去也不亏。因此这种长期以来，股价落后与净资产增长股票，更容易被炒作。

机器人行业股票不少，但按照这个思路去找，包围圈大大缩小。

当然包围圈即便缩的再小，资金维度都是不能丢的。这个维度一丢，就都是黄粱一梦。无论超声电子、南京百货、漫步者，启动前夕，都是明显的机构资金连续不断积极参与，活跃到一定程度后，行情启动。这种状态，大家可以通过量化交易，量化清楚机构行为（→点击此处可以进入）。对此我也是常年这么做的，一直在用博尓量化交易系统。行情启动时机构状态，看下面两个图的对比就清楚，橙色的就是「机构库存」，震荡的时候「机构库存」不断出现，行情拐点就来了。相反，橙色的「机构库存」如果消失，说明机构资金看戏，不出力，那就没戏了。

国产工业机器人概念重点股票

以下工业机器人股票，主要找的是5年以上上市历史的股票，因为股价与净资产增速匹配的比较，时间越长越有威力。另外收入、业绩负增长的就排除在外了，因为好公司，行业拐点来临时，它一定引领行业，亏损的大概率不灵。

另外，机器人也好，其他股票也好，最近如果要涨，一定也是机构资金现在正在做，而常用的做法，机构在上涨过程中的推升行为，也是可以分类的，然后大家可以把手头股票的机构行为对照分类，大家也可以去用博尓系统查看（这里博尓官方整理的入口），其中蓄势类型的股票最多，就是不管当前行情怎么震荡，橙色的「机构库存」不减少。

亚威股份(002559)

上市以来股价上涨1.95%，净资产从10.94亿增加到18.65亿，增幅70.47%

公司拟出资1.5亿元,参与智能制造创投基金。公司目前从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

巨轮股份(002031)

2010年三季度至今涨幅53%，净资产从9.56亿增加到36.69亿，增幅283%

公司入选全国首批15家符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单。本次入选是对公司的综合条件、工业机器人产品质量保证能力、研发创新能力、人才队伍实力等方面的肯定。

机器人(300024)

2009年四季度至今涨幅360%，净资产从9.65亿增加到65.12亿，增幅574%

公司移动机器人覆盖范围广泛，在汽车、电力、智能物流等领域具有较强的市场优势。

金自天正(600560)

2010年一季度至今涨幅37%，净资产从5亿增加到8.05亿，增幅60%

公司在冶金自动化系统、管控一体化等应用技术方面处于国内领先地位，尤其是在智能控制、大功率交流调速领域已达到国际先进水平。

博实股份(002698)

2009年四季度至今涨幅47.8%，净资产从12.6亿增加到23亿，增幅82.5%

公司与哈尔滨工业大学资产投资经营公司等13个法人企业共同设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司，注册资本为20000万元，其中公司认缴出资1600万元占8%。本次投资可充分发挥投资各方在机器人行业及相关领域的优势，进行机器人前沿基础理论研究、机器人关键共性技术研究、新型机器人系统研发



