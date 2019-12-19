行情小跌6点，由于昨天也是下跌，连着两天下跌，就有朋友在盘算，这个位置会不会做三重顶下去。并且理由也很充足，这个位置上去，等于让5月份到现在的所有筹码获利，应该不会那么顺利。对此我反倒要说，现在最危险的是丢掉大牛。我有一个朋友，前段时间一连错卖两只大牛股，实际就和眼下的情况一模一样，这事情值得和大家说说，引以为戒。

错卖股票的原因

他卖错的第一个大牛就是晶方科技，当时为什么卖掉，就是因为他看到双顶了。就像下图一样，上次到涨到25.99元，然后就是一个月20%，然后11月份，又到前高，又再次回落，当时他也不敢说不会在跌20%。但结果就是一跑立马吐血。

然而事情还没结束，第二天他又把北京君正给跑了，因为君正突破失败重新跌了回去，9月份时，从63元跌到47元，他也怕又跌下去。结果也是一跑就涨，3周之后95元了。连那朋友自己都说，又气又愁，头发都多白了几根。

实际当时他的问题就是错盘，把好端端的洗盘，错判成做头了。当时我就和那朋友说，他是只看到股价的回落，没看到机构资金的回补。所以请他在看走势的同时，一定先去量化交易状态，宁愿走势不看，但也不要无视交易行为的改变。至于量化交易，这样的系统很多，我用量化系统足足10年。但即便如此，我用的那款用的人还是少（从这里可以进入量化系统的官方微博，他们整理的很详细），多数朋友我知道，依旧是看走势，用技术分析做股票的。

洗盘看不清，拿啥都不稳

实际当时就在震仓洗盘，交易行为的节奏非常明显，首先橙色的机构库存非常清晰的存在，说明机构资金依旧积极参与这个股票，同时做空非常有节奏，不是连续做空，而是做空主导交易两天，立刻空头回补主导就出现了，而在机构资金积极活动的状态下，这种短暂做空立刻回补的交易行为，显然就是震仓行为。震仓洗盘结束，股价自然就能轻装快涨。

而此刻，多少股票，接近9月份的高点了，能不能上去，真不在于眼下这几天是是涨是跌，而是面的再涨之后，大幅度增加的获利盘，机构资金是什么态度，不清楚的，就用量化系统一个个量化清楚，我用的那个，他们官方微博上已经整理好了，→大家可以点这里进去看。如果态度是橙色的机构库存消失，那就是机构资金知难而退了，后面股价就别指望有多好了。但如果机构库存一直持续，机构一直在做，并且做的节奏就是做空主导（绿色）时间很短，很快就空头回补主导（蓝色）了，那毫无疑问，就是机构在洗盘，砸下去再买回来，这种状态一旦出现，只要市场出现一个契机，立马就好了。