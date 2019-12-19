昨天走势一个小跌，从幅度上来说，真不算什么。但就是因为位置特殊，所以就有朋友说，周三调整没问题，但如果今天还继续调整，就要当心三重顶了。对此，我要提醒一下，当前“别去猜现在是突破还是做顶，越猜越容易中招。”实际上，昨天和几位业内资深的朋友交易，就在他建议我当前选股可以由外而内挑的时候，我就现场感受到了，后面的机会很可能是很大的机会。

很多机构特别积极

之所以这么说，其实大家只要自己想想，基金经理绝大多数时候，都是把上市公司的内生动力放在首位的，能说先看外部别人的态度，是对市场何其乐观？记得上一轮牛市里，一基金公司的朋友，他们公司募集了一个新基金10亿的资金，3天就建仓完毕。那时候哪来得及细心研究公司发展？看到股票买就是了。而昨天的沟通中，我感受到这种气氛。但该提醒的还是要提醒，人家机构有实力，几个亿，十几个亿进入，再加上造势的渠道轻车熟路，死股都能运作活了。但普通人哪有这本事，进一个股票未必一定好。所以机构动作还得盯住，这方面，大家可用用量化的方法，量化机构行为。如果对于量化的方法陌生，找个量化系统用一下就行。我用的系统，大家可以点这里去看他们的官方微博。上面对量化工具整理的很好。

有点是肯定的，现在股票这么多，一旦拿的是机构根本不管的股票，轮不上等一两年，绝对夜长梦多。而机构行为大家如果去量化，效率是高很多很多的。

有些股要多留后路

而现在首先要留神的就是，上涨的过程中，“机构库存”处于消失状态的股票。因为“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化，“机构库存”消失，就说明这个股票，即便涨了，但没就管，或者机构老早就跑了。就像下面图里的股票，就是这种状态。

要知道从8月6日行情反击开始算起，已经超过1个月，此刻如果还量化不出积极的机构行为，光靠股价便宜是撑不住的。对于大家自己关心的股票，不管涨多涨少，都可以先用系统自己量化“机构库存”，橙色的“机构库存”消失，一定别赌，多留条后路。如果大家要量化自己的股票，就随应用哪个市场，都能很快找到的。然后就进行量化，就会方便很多。

涨起来后的变数

当然，大家肯定也能量化出很多股票上涨中，是有机构库存的，但同样还是不能掉以轻心，因为机构动作未必就是做多。所以还要进一步量化，机构行为导致了什么样的交易结果。这方面可以再去量化“主导动能”，正常的机构做多，一定会量化出来红色的做多主导。但如果机构耍滑头，就可能量化出来是持续的黄颜色的获利回吐主导。

就像上面两只股票那样，走势上一开始都是持续上涨，但一个股票突然就跌下来了，似乎毫无征兆，但量化一下交易，区别非常明显，一个是持续的做多主导，一个是持续的获利回吐主导。而大家自己的股票，机构在做什么动作，一样可以去量化（量化系统可以点击此处进入），应该说市场反击两周之后，肯定也会有机构要获利回吐的，大家要量化这种回吐行为，应用一市场里，找一找都有的，装起来也很快。然偶再去量化，一旦量化出持续回吐了，股价的变数也就出现了，这点一定小心。但反过来说，把这种该谨慎的地方都量化出来，都想到了，剩下都是好股，拿着就是了。



