面对连续上涨的行情，很多朋友会憧憬美好的未来。但必须认识到，行情从来就是“起于预期，赚于现实”，没有这个基本认识，伴随着行情的越长越高，操作的成功率就会越来越低。

起于预期的本轮行情

从上周开始的上涨，起因和年初没有任何区别，就是对经济出现拐点的预期。当前市场场外资金不断涌入，ETF的火爆，北上资金连续24天净流入，都是场外资金不断涌入的冰山一角，政策底去年10月19日已经明确，市场底2440也早已确认。唯独对经济增设提升，一波三折。但上周达成协议之后，自然向好的预期就来了，而在万事俱备，只欠东风的态势下，这个经济预期一好，指数就是猛窜，成交量就是快速增长。

赚于现实的当前态势

现在市场，虽然增量资金是不断的进入。但股票数量也是在不断增加，因此博弈态势一直是非常严峻的。所以脱离现实情况，以市场上涨我的股票必大涨的思路操作，就容易出现坐电梯、满仓踏空等情况。并且这种情况，每次上涨都会出现，这次上涨也不会免俗的。

对此，认清三类机构资金在博弈中的态势，非常有帮助。至少能让所有自己操作的品种，都是机构资金积极参与的品种，而避免了最大的被边缘化风险。运气好，自然能抱住大牛，运气不好，也至少能获得市场的平均收益。而具体的操作执行，一般我都是用量化的方法进行的，对应的工具我不多说，大家可以看看→人家的微博，我也用的。只要量化清楚机构资金的运作的几个典型状态，就能把机构资金积极参与的股票给锁定住。

通常最常见的就机构蓄势、机构抢盘、机构洗盘三类。下面我详细说一下。

1. 机构蓄势

机构蓄势，就是无论股价涨涨跌跌，但还没，机构库存的水平不下降。这种就是机构蓄势的表现，说明市场走势根本不影响机构资金积极操作这个股票的决心，这样的股票在当前市场里有很多，通常都是看似前期很慢吞吞，突然就大涨了。实际根本不突然，就是因为机构蓄势，积累能量，总要爆发的。

股票走势不是普通投资者能够完全把控的，买入的股票，出现上涨、震荡、下跌的可能性都是有的，但只要机构资金一直在里面动作，拿出了很容易又好事来临。一样去量化，机构蓄势是最容易辨认的，没有难度（一些小工具，微博上就有，可以用）。

2. 机构抢盘

机构抢盘，不等于股价连续上涨，很多股价连续上涨，量化之后，会发现背后机构库存反而下降甚至消失，那是机构资金不认可当前价格的表现。

真正机构抢盘的股票，橙色的机构库存是爆发式的连续增长，这种状态之下，那么偶尔出现回落也不用在意。毕竟一跌下来机构资金的积极性更高，眼下行情里还有什么好担心的。

3. 机构洗盘

上涨中出现获利盘是必然的，机构资金不愿意负担过多的获利盘前行也是必然的。因此上涨中洗盘必然是普遍现象。只是洗盘时，走势千变万化，大涨大跌、反复震荡都有，看走势很容易懵。但只要是洗盘，走势在怎么变，交易上都一个状态，那就是肯定有机构在动作（必有机构库存），并且机构先短期做空打压股价（做空主导出现），再很快回补买回筹码（空头回补出现）完成震仓状态。量化的工具微博上就有，人家整理好了→这里进入微博，大家进去用也方便。





能把洗盘状态看清楚，当前随便什么时候回落，都不会是问题，因为真动真格跌下来，无非就是判断做头还是洗盘，能看清洗盘的状态，避开做头的股票，那跌下来不仅不差，还反而会给个机会。











