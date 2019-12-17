周二行情明显热了，行情热起来的时候怎么做？一定是简单直接。行情不好的时候，哪怕业绩增长100%，照样像温吞水一样。但行情好起来，有个消息就能爆发，事件催化的作用，眼下的市场里，作用极大，效率也极高。

而接下来会有比较大影响力的事情，给大家罗列一下。

显然，离的最近的就是华为的VR眼镜，对此我简单介绍一下。

事件催化剂

华为VR Glass开启预售，采用可折叠轻薄设计，支持0-700度近视调节，售价2999元，将于12月19日 正式开售。





华为 VR Glass的左右分别是两块独立的2.1英寸Fast LCD显示屏，全屏3200*1600个独立像素，高达1058的PPI，极大减少了画面颗粒感。在手机模式下刷新率为70Hz，电脑模式下刷新率为90Hz，超高刷新率带来丝滑般的视觉观感。

VR技术的最近的状态

经过前两年VR投资的泡沫，这两年沉静下来之后，很多企业脚踏实地，实实在在的开始钻研VR了。一旦进入这种状态，成果很快都会出来。并且由于5G建设开始推进，VR技术可以说是5G推进的最大受益者。韩国那边5G推行之后，流量的20%就是用在VR上，5G这种大流量的带宽，正好适合VR技术的普及。

相关股票三个T队

第一梯队：涉足VR的华为供应商

易尚展示：涉足VR软件程序的开发、3D扫描，同时是华为的供应商

歌尔股份：Oculus镜头两家供应商之一，涉及VR现实部件，华为产品占其收入的8%

欧菲光：公司与2017年12月投资VR项目，同时为华为供应商，华为订单占其收入的25%~30

%

第二梯队：涉足VR的股票

深天马：公司已成功产出汽车仪表、VR眼镜、曲面屏等时下市场上前沿产品

苏州固锝：公司为VR设备重要部件传感器生产商，主要产品为各类半导体元件

全志科技：公司推出了虚拟现实专用芯片VR9,业内首创使

联创光电：眼球追踪为虚拟现实关键的自然交互技术之一，红外技术是眼球

水晶光电：部分光学零件已经小批量出货，一直与海外企业合作开发AR光学产品

第三梯队：上一轮VR炒作时涨停的股票。

9月29日时，华为就公告一次其VR Glass的上市日子，结果当天很多VR相关的股票就涨停了，这也是可以借鉴的。

当然，真正做起来的时候，还得看机构资金做不做，第一梯队自然是受益，但如果大家不动，就等机构进来抬轿子，结果估计就没什么资金愿意真正做了，那么转向第二、第三梯队也完全可能的。要是都等着机构资金抬轿子，那一个不做也不是没可能。

所以机构动作，一定需要特别注意，大家可以拿「博尔系统」，量化机构库存，现在很多低位起来的股票， 貌似都是很突然的连涨，实际真把交易量化清楚了，一切都有先兆，并且不难看出。橙色的代表机构库存，股价大涨之前，一定先是机构资金先动作，有橙色的「机构库存」，然后有突破。这种「机构库存」在股价没涨之前，就爆发的状态，就是「机构蓄势」（「博尔系统」可由此进入）。

相反，那些没有机构动作的股票（用「博尔系统」查询「机构库存」即可），就算看似有加速了，结果突然就尘归尘土归土。哪怕这两天这种事情依旧发生。所以眼下，有消息的预期自然好，没消息预期，只要有机构资金参与，涨起来一定会再出消息配合，但那时候股价已经飞天了。所以此刻多多关注机构库存，没坏处。一旦手头股票有「机构蓄势」，那直接就牛了。