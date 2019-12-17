行情当2996点，距离3000点一步之遥，但显然此刻说目标是3000点，真是小看A股了。A股市场，在去年10月下旬出现了政策底啊，在2440出现了估值底，然后增量资金不断流入，就最近23天，北上资金净流入1600多亿，这个点位不缺钱。需要的就是对经济向好的一个预期，预期一旦出现，就是上涨，如果这个预期实现，就是大牛来了。

此刻要注意的是，在当前市场的上涨中，有着太多的控盘状态，多少股票一开始平淡无奇，然后突然就蹦涨停的。而这背后，就是资金可以说是要风得风，要雨得雨，想涨就涨，想停就停。换而言之，眼下只要大家看清哪些控盘的状态，清楚机构资金后面动手钱的先兆，那么，这段时间，对于大家来说也是心想事成的时候。而机构控盘状态该怎么看，大家可以自己点这里进 “博尔系统”去量化交易（此处是博尔系统的入口），机构控盘的状态是可以量化出来的。

两种控盘状态

控盘状态有两种，第一种就是机构力量不断增加，动过越来越积极的行动，决定股票的涨跌，其他力量只能靠边站。这种控盘上涨的股票，无论涨的快，涨的慢，无论途中是否有回落，都不会改变它整体的推升状态。就如同下面图里的股票那样。

所以，当大家自己量化之后，发现手头股票现在就是这种状态，那么拿着就是了，自己看中股票如果是这种状态，涨得慢的直接就是机会，涨的快的，看到回落也是机会。最近这种状态的股票也有很多，大家也可以→点这里进 “博尔系统”去量化，手机、PC都可以，APP也可以直接去下。然后自己去量化“机构库存”，是不是“机构库存”持续增加的控盘状态，一眼就能看清了。

放弃的状态

相比之下，在很多股票里，机构行为目前也并不积极，有些更是连“机构库存”都处于消失状态。那就不是控盘，而很可能是机构放弃、机构不管，机构对股价不认可。





上面图里的股票，就是这种问题，涨上去之后“机构库存”反而消失，多半就是机构自己跑了。未来的行情，肯定有股票会大大超过9月份时高点，创2019年新高肯定也是一大批，但肯定不是“机构库存”消失的股票。相反，未来那些涨不上去的股票，倒是很有可能就在“机构库存”消失的股票里出现。现在重仓的朋友，自己手头股票里的机构资金动作，也可以自己到→从此处进入 “博尔系统”，再自己去量化，都能看清楚。而轻仓的朋友如果想再买点股票，那么选择什么样的股票，也不要选涨起来，但“机构库存”却消失的品种，道理上面都说明了，我就不再重复说了。



