看了这个标题，肯定有很多朋友会感兴趣，到底是什么问题？是不是会很高深？其实就是一很简单的问题，“此刻买什么股？”但问题简单，答案可不简单。

这个问题，我问了好几个朋友。结果是，股龄不同，经验不同，结果也不一样。很多做股票两三年的朋友，回答都是，行情已经好了，追高买股票没意思，不涨的股票吃不准，但那些之前震荡，现在刚刚开始上涨，正好是机会。当然如果手头有这样的股票，现在就要抱紧了，不松手。

前者不赚钱，后者不大进

但当时我和那些朋友说，这看似合理，实际恰恰猫腻最多的就是这种股票。因为现在多数股票就是震荡后的突破向上。但都能上涨吗？显然目前没到这个水平。普遍上涨，需要大量新资金进场，而当初3月、4月累计450万新开户进场都被套牢，至今尚未解套，后续哪敢有更多的新资金进来？只有看到3月、4月买进人重新赚钱后，才会明显有新的增量。而在此之前的上涨，必然有很多是在浑水摸鱼。

当时，我还和那些朋友说，现在确实很多股票，走势就是震荡后刚刚开始上涨，并且走的都差不多。但我请他们对于这些股票，→点这里直接进博尔系统，自己好好先去量化一下交易。因为走势千奇百怪的时候，背后的交易可能是相同的状态。而走势千人一面的时候，背后的交易很可能是天差地别。问题是真正影响未来股价的，不是走势，而是此刻资金的交易行为。

有备而来还是虚晃一枪

当时，我就给他们看了不少，能够在震荡中脱颖而出的股票，让他们注意“机构库存”的变化。很明显，那些股票的“机构库存”都在不断的增加。说明上涨之前，机构资金也是有备而来，非常认可这个股票，参与的越来越积极。

相反，有些股票同样的震荡，但涨上去之后也是半途而废，去量化那些股的交易状态，橙色的“机构库存”是越来越弱，到最后消失了。说明这样的股票，机构资金并不看好，持续上涨，就是奢谈了。

所以眼下的行情，确实给了不少股票向上的契机，但还没到形势一片大好的状态。实际机构资金清楚眼下的局面，和他们的实力。目前只能在局部有所作为，大家自己用博尔系统，再量化一下自己上心的股票（此处是博尔系统的入口），就清楚哪些是值得买，哪些是值得拿，哪些是最好不要去看。否则，如果这点没意识到，而盲目持股、买进，后面很容易竹篮打水一场空。但我也知道，确实有很多很多人，此刻就已经开始预期股票横盘突破后一路上涨的美景，我不知道，现在看我文章的朋友是否有过这样的预期的，有的话，更要去量化清楚才行了。跌下去都跌，涨起来不会全涨，这道理应该都懂的。