今天南宁百货又涨停了，9个涨停板，让所有人都对姚老板的投资刮目相看。但实际上，这事情背后折射出的险资投资逻辑，更有价值。

姚老板看中南宁百货什么？梳理一下姚老板的操作，就能看清。2015年9月，姚老板通过前海人寿一把就买入南宁百货5.01%的股权，一个月之后，前海人寿再度举牌，姚老板持股超过10%，到2015年底，姚老板控制南宁百货的股权达到14.65%，成为名副其实的二股东。到了2019年4月，再通过司法拍卖获得南宁百货4.2%的股权，成为第一大股东。

那么，姚老板看重南宁百货点啥？业绩良好？显然不是。南宁百货现在营收是一年不如一年，2013-2018年，南宁百货的营收从29亿逐渐缩水的21亿；是什么让姚老板痴心不改？炒地皮呗。

现在南宁百货上涨之前市值才35亿，姚老板进入的2015年市值更低，可账面物业价值就超过37亿。姚老板进入南宁百货这几年，南宁的地皮还在不断地涨， 3年之间每平米涨幅超过5000块，南宁百货物业都在核心商业区，目前的保守估计物业价值在40亿左右。就算姚老板进入，股价连续涨停，现在市值还没有超过物业。

险资的大投资逻辑

而这可能是险资一个重大的投资逻辑，那些资产未被重估的品种，可能都会成为险资的目标，而只要他不肯重估资产，险资迟早通过一笔笔的收购，成为第一大股东，哪些股票就有机会成为下一个南宁百货。

下面我做了一些整理，先列一部分，后面还会有的。另外就要说当前的操作，现在上涨的股票，已经不是高高在上的茅台涨了又涨，而是低位股突然就井喷起来。但说突然，实际也是指走势的突然，交易上，也没什么突然的，都是提前都准备好的。

大变动该如何行动？

实际，从交易上入手一目了然，那就是又准备要上涨做行情的股票，那启动前的一段时间里，不管他是上涨、盘整、还是下跌，其机构行为都是越来越积极的。这点我用「博尔系统」10年，10年里面启动的股票研究了无数，基本都是一个状态，橙色的「机构库存」，不断增加。而这点大家，自己用「博尔系统」去量化（此处是系统入口），同样能很简单的就发现这种规律。

相比发现规律，尊重规律更加重要。而为什么要尊重股票启动时的这一量化交易上的规律，实在是因为，你可以无视它，但很多走势差不多的股票，就是因为没有「机构库存」，后面又跳水下去了。





炒股票，赚多赚少是量上的区别，但赚钱和亏损却是质的区别，之所以最近我自己都特别盯这些量化数据，关注机构行为。原因就是，太多股票，看似反弹积极，看似止跌企稳，但没有机构照顾，后面总是跌了又跌，买到或者拿住这样的股票，真还不如存银行好。这方面无需再多说了，大家自己上用「博尔系统」去量化，都是很清楚的（点击此处进入「博尔系统」）。

资产低估的潜力股

尖峰集团（600668）

尖峰集团，是水泥股，但持有天士力20.76%的股份，天士力现在跌到地板价，都还有223亿的市值，也就是说尖峰集团持有的天士力股份，作价就是46亿以上。问题尖峰集团自己，好不容易涨了半天，也才48亿。自己业绩三季度还增长了25.89%。说这股票没价值，真说不过去的。

万科A（000002）

万科实际不用说了，总市值3328亿，但万科有8500亿的存货，万科基本都是住宅地产，他的存货就是住宅楼啊。别说房价不会涨了，这不要紧，因为要这些存货缩水到3300亿得房价打4折，这种好日子，做梦都做不到的。为什么姚老板几年前在万科上做大动作，道理就在这里。

天健集团（000090）

目前市值96亿，深天健公司投资性房地产建筑面积31.62 万平方米，账面价值为8.75亿元。主要包括用于出租的商铺及房屋建筑物、各已完工房地产项目配套车位和会所、社康中心等。深天健的这些物业大部分都位于深圳市福田区，以这个数据折算，仅2767元/平方米。大家懂的，现在深圳还有2700元/平的房价吗？

中储股份（600787）

目前市场112亿，其母公司有1500万平米的仓储地皮。就中储一家上市公司，80%的经营性资产和50%地皮早已注入中储，日后还得注入。目前该股股价5.13元，净资产就5.07元，公司回购自家股票价格5.77元。别的资产全都不算，你就按照112亿市值摊在1500万平米的仓储地皮上，地皮每平米740元。问题这地皮不是在撒哈拉沙漠里，而是在全国经济最发达的区域。难怪公司5月回购股票的时候7.98元的价就开始买了。

友好集团（600778）

目前上市公司的市值16亿，其他资产不算，它在乌鲁木齐市中心有一个商场价值大于上市公司的市值，2012年拿下的地皮投资19亿建商业中心24万平米，计划2016年营业，但是出其他原因工程受到影响。乌鲁木齐市中心房价9千一平米，公寓1.2万，写字楼1.5万，商场2万一平米，所以24万平米的商场X2万元=48亿。这楼造起来，资产就翻好几倍。

最后还得提醒一句，机构做不做，还得去量化「机构库存」，这个环节省不了（「机构库存」可以→点击此处，进入「博尔系统」去量化查询），机构不做照样没戏，要不然就上面这些股票，怎么可能有那么低估的价，你说是不是。



