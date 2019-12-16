别看今天行情小跌几个点，但是很多朋友依旧高度看好后面的行情。尤其是在周五金融股拉动指数之后，有不少朋友问我，除了大消费、大基建、大科技之外，后面行情会不会有一条大金融主线？而这个问题确实是值得思考和研究的。

圈里朋友都急了

我问我不少业内的朋友，应该说2018年至今，资本市场最大的变化就是外资进入更加方便了。进入的外资规模也更大了。并且合格的境外机构还能设立券商。这对内资，当然是一种极大的触动。有业内朋友就跟我说，外资不断的进来，而眼下市场里还有那么多破净的股票，那么多资产没有被重估的股票，内资如果没动作，就是送大礼了（最近好多业内的朋友研究姚老板举牌南宁百货，南宁百货业绩负增长，并不好的，但地皮如果重估得几十个亿的价值，目前市值也就30多亿，所以人家为什么举牌，账算的很清楚）。

也正是如此，所以2019年，险资重新出手，举牌的事情已经好多次。同样，券商的朋友也急，如果没有动作，资金不跟着他们，岂不是全给外资吸引走了？

但资金会管，你是外资机构还是国内机构吗？估计是不会的，资金关注的就是回报。所以这次姚老板举牌南宁百货，股价一下子蹦8个板。且不管这次举牌能否成功，但就这种回报率，必然后来有更多的资金愿意跟着姚老板去做。而姚老板和前海人寿的动作，只是大众所看到的。水面下的冰山有多巨大，就更不必说了。

大的环境来说，机构资金现在就是要证明自己的获得回报的能力，而资金一多，这种目的想隐藏，是极难的。以前我就拿鬼子进村打过比方。

鬼子又要进村了

过去一队鬼子很精明，行动都是“偷偷的进村，开枪的不要”。有一次好多鬼子都得知某个村里藏着粮食，于是几百队鬼子都“偷偷的进村，开枪的不要”。结果就被发现了，因为虽然没开枪，但人太多，脚步声都震地板。这就是“群体负智商”。而投资者对抄底都是情有独钟的，所以看到低位拐头向上的，绝非一两个人。都在关注，谁都想隐秘行动，但人一多，就根本藏不住行踪，或许股价走的很纠结，甚至还会吓人，就像下面几个低位已经拐头上去的股票那样。但去量化一下交易，做多主导的红色优势明显，上涨的调整，，这都是一目了然的事情。由于前段时间股票的分化，眼下这种持续调整到转折向上的股票也是特别的多。

量化交易所展现的结果，不是某一个机构、庄家在干什么。而是群体博弈的交易状态。而“群体负智商”在股市里是长期存在的。利用 “群体负智商”，进行操作是最最简单的。大家现在可以→点这里进“博尔系统”，自己去量化几天，就能发现“群体负智商”白送钱的事情，真是数都数不过来，那一刻，你能从心底里发出会心的一笑。

机构此刻没空装

然后再精进的说一下，机构经常会制造假象骗人。但在市场的转折阶段，也根本来不及欺骗。转折阶段，抢股票都来不及。所以那些刚上涨，就能量化出机构动作的股票，最近这10天里都是很强悍的表现。

上面图里橙色的就是“机构库存”，是专门量化积极机构行为的，没机构库存，就算涨，也长不了，有持续的机构库存，涨起来就连续不断。市场连涨，但个股涨起来有快有慢，但慢的不一定弱，慢的不一定就没机构关注。大家可以自己用“博尔系统”去量化交易（此处是博尔系统的入口），你手头股票即便慢，只要“机构库存”再增加，拿着就是了，一旦涨起来，这种有机构动作的股票，都是飞快的。当然，没“机构库存”的，说明机构放弃的股票，行情再好，也是落后的命，大家心里清楚，这种股票，涨上去做差价更好。







