【揭幕操盘必读】12月16日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。

一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

证券时报报道，统计显示，本周北上资金持股数量环比增加行业有24个，其中钢铁行业环比增仓最为明显，北上资金本周持有其股票24.67亿股，环比增加7.09%。钢铁指数已在底部徘徊较长时间，已连续11周被北上资金大幅度加仓。相关北上资金持有的钢铁公司有韶钢松山(000717)、宝钢股份（600019）、柳钢股份(601003)等等。

下周五，2019年12月20日，是澳门回归祖国的20周年，新华社报道，

由澳门街坊会联合总会、珠海市香洲区妇女联合会联合出品的《“国之本·爱为家”珠澳一家亲》庆祝澳门回归祖国20周年音乐片上线。该片传达珠澳两地人民爱国爱澳的心声，向澳门回归祖国20周年献礼。周五相关珠海上市公司迎活跃表现，譬如汇金科技、华金资本、恒基达鑫等等。

三、【公司信息】

岭南股份：有机构调研，重点关注子公司恒润集团分拆上市情况

楚江新材:子公司天鸟高新和顶立科技均为军工科技制造企业，符合科创板政策定位，将积极推动子公司分拆上市相关工作

浙江富润：与中国联通签署战略合作协议

四、【市场观点】

市场方面，周五上涨50点之后，三个问题需要思考

问题一：突破年，能否全线突破？

突破年这个判断，是我用的「博尔系统」，他们量化研究中心，在对历史上，大量的量化数据比对分析后得出的。之所以2020将是突破年，原因是市场已经很长一段时间，出现了“交易集中”现象，并且这种现象，之前30年的A股历史中，并不多见。而这种交易集中，大家能鲜活感受到的就是基金、券商们的抱团取暖。但也正是因为交易集中，自然全线突破很难出现，并且由于2019年的市场表现的影响，2020年突破就爆发大涨的几率也会进一步下降。个股、板块行情的持续性会下降，但从一个突破点跳跃到另一个突破点，情况会明显增多。因此，实际可操作机会，至少比2019年下半年是要多的。简单总结一下就是，2020突破年里，机会更多，但持续性更短。

问题二：突破年，买低位等突破行吗？

首先，由于突破年是因为大量资金，尤其是机构资金抱团，交易集中后形成的，因此纯粹看到股价便宜了买，未必就是机会，甚至多半时候不是机会。原因就是面对3800只股票，总体来说，依旧是僧多粥少。如果你没有量化出来机构资金有蓄势行为，即便市场突破了，可能和你的股票还是没关系。

而眼下机构蓄势行为，可以分为两种，一种是低位的蓄势转折，另一种是上涨后的蓄势接力。两者都可以用「博尔系统」去量化机构行为（此处是博尔系统的入口），观察了「机构库存」后，很容易就能发现，低位股要逆转突破，之前必须有持续的「机构库存」出现。在调整中是很难看到持续的「机构库存」。但如果出现了，也就意味着机构资金对之前调整的态度的改变。这种改变，对行情来说，就是逆转，就是质变。

上涨后的蓄势接力也是近阶段很常见的，一股票上周上涨，本周调整，调整中「机构库存」不减，那就是机构蓄势，后劲还在积累，值少有的一拼。但如果上涨中「机构库存」已经消失，那就别谈什么再涨了，不全跌回去已经是运气了。

股市里，上涨来的理由，下跌的理由都可以五花八门找到一大堆，但那都是剧本，剧本的基础是什么？说到底还是机构资金的态度。机构资金态度变了，剧本自然改变，抓问题得抓根子上。

问题三：突破年，怎么看突破？

对于2020年的突破年，自然会有很多股票存在突破机会，但有的股票能能突了又突，有的股票只是昙花一现。之所以区别大，就是因为机构资金参与的级别会有高有低，能突了又突的股票，肯定都是「机构库存」水平不断提高的品种，无论在日级别还是周级别，这种状态是显而易见的。最近的大热门漫步者，实际人家8月份就开始上涨了。上涨过程中，不管股价途中涨涨跌跌，橙色的「机构库存」周周都有，并且还在不断提高，也正是由于如此，股价才能不断的上涨。这道理非常好理解，股价越来越高，要是没有越来越多的机构资金去参与，获利盘谁来消化？而机构资金参与的越多，「机构库存」一定水平越高，所以拿博尔系统直接就看出来了（点击此处可以进入博尔系统）。另外又何止漫步者，那些大牛，比如海天味业、贵州茅台，哪个又不是这样呢？