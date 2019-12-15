这行情越来越有点2014末到2015年初的样子了。不要以为就电子股能涨，就消费股能涨，真要是险资举牌，猛的一匹。看看南京百货，姚老板一举牌，8天8个板，还没看到停手。

自从2017年消停之后，最近险资明显又活跃了。

回顾险资对南宁百货的举牌，2015年9月，姚老板通过前海人寿一把就买入南宁百货5.01%的股权，那个时候第一大股东南宁国资以18.26%稳坐钓鱼台，因为姚老板的持股难以撼动南宁国资的控股地位，更重要的是姚老板的闯入令南宁百货股价飙涨100%。



一个月之后，前海人寿再度举牌，姚老板持股超过10%，到2015年底，姚老板控制南宁百货的股权达到14.65%，成为名副其实的二股东。到了2019年4月，前海人寿将持有的南宁百货转给姚振华控制的孙公司南宁富天，南宁富天再通过司法拍卖获得南宁百货4.2%的股权，一举超越南宁国资成为第一大股东。

实际险资举牌可不是只有姚老板的前海人寿，查了一下，确实不少。中国人寿增持万达信息、增持申万宏源、增持中广核，平安人寿收购华夏控股，收购中国金茂。也是一长串。

而这种情况的出现的基础是什么？看看下图，就知道，眼下的市场，从净资产的角度来讲，绝对是资产溢价的低位区域。这种区域里，即便险资不出手，也自然有外资、游资等资金来填这个位置。

很显然，后面重量级的参与者，是不会少的， 8个板、9个板的事情也继续会在发生的。机构资金的权重会在2020年进一步加大，但也正因如此，他们的行为、动机也会越来越明显，越来越暴露。因此我又想到了那个炒股关于“鬼子进村”的故事，这可能是针对未来行情机构行为的重要制胜手段。

偷偷进村，开枪的不要

过去一队鬼子很精明，行动都是“偷偷的进村，开枪的不要”。有一次好多鬼子都得知某个村里藏着粮食，于是几百队鬼子都“偷偷的进村，开枪的不要”。结果就被发现了，因为虽然没开枪，但人太多，脚步声都震地板。这就是“群体负智商”。而投资者对抄底都是情有独钟的，所以看到低位拐头向上的，绝非一两个人。都在关注，谁都想隐秘行动，但人一多，就根本藏不住行踪，或许股价走的很纠结，甚至还会吓人，就像下面几个低位已经拐头上去的股票那样。但去量化一下交易，做多主导的红色优势明显，上涨的调整，，这都是一目了然的事情。由于前段时间股票的分化，眼下这种持续调整到转折向上的股票也是特别的多。

量化交易所展现的结果，不是某一个机构、庄家在干什么。而是群体博弈的交易状态。而“群体负智商”在股市里是长期存在的。利用 “群体负智商”，进行操作是最最简单的。大家现在可以→点这里进“博尔系统”，自己去量化几天，就能发现“群体负智商”白送钱的事情，真是数都数不过来，那一刻，你能从心底里发出会心的一笑。

机构此刻没空装

然后再精进的说一下，机构经常会制造假象骗人。但在市场的转折阶段，也根本来不及欺骗。转折阶段，抢股票都来不及。所以那些刚上涨，就能量化出机构动作的股票，最近这10天里都是很强悍的表现。





上面图里橙色的就是“机构库存”，是专门量化积极机构行为的，没机构库存，就算涨，也长不了，有持续的机构库存，涨起来就连续不断。市场连涨，但个股涨起来有快有慢，但慢的不一定弱，慢的不一定就没机构关注。大家可以自己用“博尔系统”去量化交易（此处是博尔系统的入口），你手头股票即便慢，只要“机构库存”再增加，拿着就是了，一旦涨起来，这种有机构动作的股票，都是飞快的。当然，没“机构库存”的，说明机构放弃的股票，行情再好，也是落后的命，大家心里清楚，这种股票，涨上去做差价更好。