50点大涨，朋友们有看好，有犹豫，看好的是今年的2月25日，同样是重要的会议之后，然后市场大涨。2月25日那次是彻底让资金空翻多，这次自然很期待。但犹豫的是，5月以来这种50点的上涨，已经不是一次两次了，结果坐电梯做了无数回。并且今天还是跳空的，下周补缺口又跌回去，也是没可能啊？

100点的死局

但我和那些朋友说，以上这些，根本不是问题，真正的问题是，我问他们是如果接下来行情涨100点，你会走吗？回答是不会，因为如果100点涨上去，说明市场强了，还能看高一线。于是我又问，那么开盘后又直接100点跌下去了，你会走吗？同样回答我不会，因为觉得行情也不是坏到哪里去，如果跌100点怎么能走呢？于是我跟那些朋友说，就这样的问题，在长假里我已经问了很多朋友了，回答都差不都。但真就是涨也不动，跌也不动，这种听天由命的炒股态度，哪次有好结果的？更何况，现在几乎趋同，都是这种想法。其结果必然是个股天翻地覆，大大超过守仓者的预期。所以当时，我是请他们自己去用一下「博尔系统」，去量化一下交易，面对当前这种行情，机构资金听天由命，只会更加翻江倒海，所以把机构行为量化清楚了，就知道此刻该动什么，不该动什么（点击此处，进入「博尔系统」）。

好事的集中地

对于后面行情的动作，如果手头有些钱，想补仓，或者轻仓的想在买点，那节前的调整就已经带来了机会。但首先注意的就是「机构库存」不断增加的股票。因为机构库存就是对积极机构行为的量化。机构库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。

另外，由于节前有朋友已经问我，博尔那边「机构库存」要不再对外开放，是不是看到机构行踪，有泄密嫌疑？这我了解过了，并非如此，人家做的是量化工程，泄密不存在，只是怕看的人太多，影响他们现有已经使用的人，所以我估计迟早有一天会转为只向内部开放的。所以此刻还是抓紧，大家自己拿「博尔系统」量化起来，不管手机版、PC版，都一样可以用的，先解决眼门前的问题（此处是「博尔系统」的入口）。

别没信心

另外，如果自己对手头股票横看竖看不满意，总觉得涨的慢，那最好也去量化一下，如果量化出有明显机构库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是机构库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的「机构库存」都没有了，后面是好不了，该走还得走。

很多时候，看清了状态，做出正确的选择，其价值有多大，是很难估量的。所以有朋友问我博尔系统，对他价值有多大，我还真不好说，自己上用「博尔系统」去量化，自己用了，也就清楚了（点击此处进入「博尔系统」）。我能说的是，至少我09年用到119年，足足10年了，马上2020年就用了11年了，博尔也有13年历史了，5年一轮牛熊，也经历了两轮了，两轮牛熊经历下来的东西，一定是有你值得去此参考的。



