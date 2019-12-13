早上，有朋友跟我说，上周市场上涨之后，这周周初等着上涨，但等到今天周五早上的时候，发现实际本周又是小幅震荡，折腾了1周的时间。于是抱怨这行情怎么就那么瘟鸡。

但真要是把交易行为都量化了，实际真的行情很瘟吗？并没有。越涨越快的股票好多，连续上涨的股票也很多。上涨之后小歇一下再上涨的股票更多。但这些股票实际都有共性，就是现在没有抬轿的，涨之前都得洗盘。区别只是洗的力度和节奏。动静大一点的，狂跌猛洗；动作小一点的，盘中“隐形震仓”。但无论哪种，其交易状态都是特征明显，而这方面，可以到用“博尔系统”自己去量化洗盘特征（点击此处进入博尔系统），很多股票现在都是明摆着的。

不要因小失大

首先，当前洗盘自然都是机构的积极动作，所以大家只要去量化，必然能发现橙色的“机构库存”，眼下有“机构库存”的震荡，才是洗盘。没有机构库存，根本谈不上洗盘。反而会成为震荡中最倒霉的一批，情况，大家看下面图里的股票，一眼就看清了。







所以，眼下对个股操作，很多朋友都选择底仓不动，部分仓位做短线的办法，这办法面对当前的市场，是一个比较稳妥的办法，但前提是做的股票得有“机构库存”，目前机构在积极动作。有这个状态在，管他怎么震，有机会就能低吸。“机构库存”一旦消失，低吸都会因小失大。这方面，大家可以到→点这里进博尔系统去量化清楚，直接就能看到，在当前这种连涨的市场里，有“机构库存”和没“机构库存”的股票，差别极其巨大，要做哪种股票一看就明白，手头股票要怎么办，大方向也是一看就明白。

不要棋差一招

另外，这两天有个问题很对一些朋友来说，非常困扰。就是看好的股票想买进去，但就怕自己买进去，然后就跌了。所以等回调再买，结果呢？等回落，就是等不到。结果就赌气，涨上去那么多获利盘，不可能不洗盘，必然会回落，于是又等回落，但结果就是眼睁睁看着股票涨上去。实际，这种棋差一招，就是忽视了隐形震仓。日线上看不出来，但分时上盘中先是绿色的做空主导，砸盘吓人，但没几个小时，就变成了蓝色的空头回补主导，资金又很快买回来了，并去从始至终“机构库存”一路伴随。这种状态，显然就是盘中洗盘的“隐形震仓”。下面图里的股票就是这种状态。

所以为什么，很多股票不管不顾的连涨，不是说就不洗盘，背着获利盘往上涨。其实都是通过频繁的盘中的“隐形震仓”洗出浮筹，让跟风者不断换手，积累不起足够的获利筹码，于是也就能不断上涨了。换而言之，这样的股票等大跌，就别奢望了。用“博尔系统”量化自己的股票（此处是博尔系统的入口），而手头股票有这种状态，就比较安心，连涨恐怕还能持续，这点对大家做股票也是非常重要的。