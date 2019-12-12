这两天，由于消费电子股的一涨再涨，真是惹的好多朋友眼热啊。好多朋友都在反思自己，为什么就没有买消费电子股票呢。同时，眼下研究员也好，基金里的大神也好，出来指点江山的好多。于是，一个没赚到，一个指明灯，立马就有朋友对大神们的投资思路趋之若鹜了。实际年年年底的时候，各路机构为明年的准备，自然要制造声势，但也正是由于种种利益的纠葛，到处都在为 2020年他们看好的行业、股票拉票，误区，误导、误信都是特别多的。之前写过《10个从未有人提醒的炒股误区》。第一条就是投资大师学不得，这点对普通人来说特别重要。

投资大师学不得

眼下，网络时代，获得各种各样的《投资大家心得》非常之容易。那些大家的心得，无论是什么领域，如果你问那些大家，得到的答案会各不相同，但基本上全都是大道理，比如林园买股靠什么发财？时代的背书。巴菲特炒股靠什么发财？别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。芒格炒股靠什么发财？买价格合适的好公司。这些东西，条条都是至理名言，怎么说怎么对，但如果不是他们说，换隔壁老王说这话，结果你一定啐他一脸，就这种道理，谁不懂，要你教？但同样这话让股神巴菲特去说，那就是金科玉律，你就会想，为什么我这么做就没赚钱？因为我还没到那个火候，那种境界，瞧瞧人家老巴，也是这么做的，就炒股炒成了富翁（眼下消费电子没把握住的朋友，我碰到好几个，就是如此捶胸顿足，这么浅显的道理我怎么就把握不住呢？）

而现实当中，各种股神的书籍都非常好销，学的人不计其数，实际都是盲听误信，作用很小。否则买本巴菲特自传一读，不都成股神了？任何一个投资大家，给人看到的都是光辉的形象，而背后那把赚钱的快刀，是从来不轻易示人的。对此我经历过很多，这里不多说了。

脚踏实地，做好三件事

说了那么多，然后说说眼下赚钱该做点什么。实际就是踏踏实实做好3件事就够了。一是，自己的自选股里，备选的股票要多；二是，备选的股票，基本面上自己心里大体要有数，别连公司做什么都不知道，就买进去了。三是，行情现在震荡频繁，买进、卖出的时点，都不要在过热、过冷的时候，否则真的很亏。

对此，三个辅助工具，有助于提升大家的效率，这里也分享一下。

（一）自选股的整理上：同花顺的问财我觉得对于普通人来说是不错的，简单的思路都可以实现，速度比不上专业软件，但还算不错。初选股票池可以用得上。

（二）公司的基本面上：东财的研报数据整理的挺好，普通人看看挺方便。但有点提醒一下，研报里的高估、低估别太当真。但给自己的持股打打气还是可以的。

（三）股票行情判断上：如果要真刀真枪的干，《博尔量化交易系统》，是我一直在用，实战很强的系统。能量化股票具体的交易格局，各种交易行为自己能看到，炒股票判断的成功率要高出不少，就像10月中的时候能看到投机过头了，而上周四，量化出看空也有点过头了。我对博尔系统的运用还做过整理，整理的也是不错的（→点击此处进入博尔系统），大家自己做股票的求人不如求己，可以点这里进系统先看看，稍微炒过一段时间股票的人，应该都是一看能懂的。