这两天，我多了一个绰号，“解忧哥”，原因就是这行情整的一帮圈内的朋友天天找我喝酒吐槽解闷。我这帮朋友，不是操盘的就是掌舵的，资金都是有成本的，半年一过，无论公募私募都要排名，考核压力是极大的。

有意思的是，虽然都是在不同场合喝酒，但这几位语气却惊人的一致，都说自己是在运气，调整自己的状态，接下来不管行情怎么样，自己肯定要出手，我说为啥不等到年底，到时候一击制胜，结果答案都惊人一致，说是现在根本不缺钱，所以不差子弹，但如果不能抢的先机，恐怕就惨了。

铁证如山，机构坐不住了

细心地朋友发现，我这几天透露的都是好消息，实际上不是我故意的，你们要是从盘面上去看也是一样的，我就拿博尔系统看的最近5天的机构活跃程度，我的客服给我记录的，持续3天有“机构库存”的股票家数，12月5日1385，12月6日1465家，12月9日1650家，12月10日1780家，12月11日2038家，几乎是全线增加，并且这种增加不是从这几天刚开始的，早在两周前市场下跌的时候就已经开始了。这数据我给几个朋友一说，都说自己没烦恼了，要赶紧动手。我看盘一向不看走势，你就看着走势像“温吞水”，实际背后区别很大，大家也可以和我一样这么去看，会有不一样的发现，可以→点这里进博尔系统来量化，然后再去量化一下“机构库存”。因为“机构库存”增加，那是机构积极行动的直接表现。

八字箴言撬动市场

所以按照我得到的情报，根据我这些年的经验，现在做起来其实就是做到“一增一减，一放一守”。先来说一增一减。

一增一减

就是增加对“机构库存”增加的个股关注，减少对“机构库存”下降的个股关注。就像下图中展示的，虽然股价没有持续上涨，但是“机构库存”连续五天时间增加，这种股票就就要多关注。相反的，那些“机构库存”持续下降的个股就不要应该降低关注度，否则也看不过来呀。所以大家手里的股票也可以用博尔系统量化之后对照着去看（此处是博尔系统的入口），很简单的，就是把“机构资金”进行量化，量化后得出行为变化，盯住就好了。

再来说一放一守。其实这就是没有“机构库存”的个股一定要懂得放手，而那些“机构库存”没有明显减少的一定要守得住。