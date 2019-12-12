周三市场弱势震荡，指数靠金融权重勉强护盘，个股则是分化剧烈，昨日高潮的TWS和消费电子如期调整，高潮后的分化再正常不过，很多个股的调整只是由于集中获利兑现所致，而非上涨逻辑生变，未来的大方向依旧在科技，只是短期注意轮动节奏和高低位切换而已。资金从抱团的消费电子流出后，暂时没有太好的方向，今天主要是低位轮动为主，体现的是多个板块脉冲上涨，即是脉冲就不能追涨，今天但凡追涨的基本都没有好下场，明天依旧如此，当下只适合提前低吸潜伏，等轮动脉冲的时候高抛，追涨永远是慢人一拍，高位站岗要防范。

别人犹豫时别犹豫

之前由于是反弹的初期，市场情绪是在犹豫踌躇中逐渐回暖的，走到这一天很不易，在所有场内资金的呵护下，市场情绪终于是被托举上来，体现的是亏钱效应减弱、涨停板、连板数量增加、涨停隔日溢价增加、空间高度增加、题材持续性提升。上周万通智控的6板确认情绪拐点诞生，开启了新一轮的向上情绪周期，短线客的春天终于要来了，情绪上升期，随着做多氛围和个股容错率的提升，短期操作可以适当奔放，年底红包行情还是有的。

反弹主角

反弹的主角还是大科技，也是最能集聚人气的地方，无线耳机代表的消费电子依然强势，主要还是科技总龙头漫步者的带动，一众高位股表现活跃，但随着两日高潮之后无疑就是分化的开始，先知先觉的资金已经在做高低位切换了，这点在网络游戏的大涨上彰显无疑，此前也提示过关注科技板块的内部轮动机会，找一些低位的或者调整充分的科技股埋伏，等待轮动脉冲机会，接下来还会有这种机会，上周五的网络游戏反抽持续性有限并不适合接力，下周可能就是华为、5G、OLED，可以顺着这个思路去选股。而且这两天的盘后回报显示，漫步者、共达电声、奋达科技、佳禾智能等一众消费电子的龙虎榜都不好看，要么是机构砸盘要么是有砸盘席位，意味着消费电子高潮之后在巨大的调整压力也是存在的，所以短期消费电子的股票都要悠着点。博尔系统的主导动能是必须要盯的，不盯的话，东边机构买出去，西边机构买进来，到底结果是个什么情况，不清楚的。但用「博尔系统」量化交易之后，到底哪种力量在交易里说了算，就很清楚了（「博尔系统」可以点击此处直接进入）。

有点很明显，如果眼下股票，交易被获利回吐行为主导，一定是有问题的。别的不说，看看上证指数出现获利回吐是的表现，就清楚。另外还要关注资金高低切换时的分流方向，比如低位或调整充分的科技股以及券商板块。科技股主要是轮动的节奏，尤其是趋势股重在高抛低吸而非追涨杀跌。交易行为上，就是上涨看回吐，下跌看回补。

上面图里，获利回吐（黄颜色）出现，自然股价容易产生震荡；而空头回补（蓝颜色）主导交易，那么在当前回暖的市场里，股价自然容易上涨。这就是上涨看回吐，下跌看回补，自己用博尔系统量化就能看到（此处是博尔系统的入口）

券商股的博弈机会

鉴于市场情绪伴随连涨，一定回暖，外加新年后行情的预期，资金必然要找其他的宣泄方向，除了科技之外，券商也是非常好的方向，因为做多人气交易量上来了，券商是直接受益者，板块经历了漫长的调整之后，也开始蠢蠢欲动，作为大资金推升仓位的首选，券商板块可以开始重点布局了，券商的首板票值得博弈，尤其是盘子比较小的品种。

附：牛股龙虎榜点评

漫步者

买一豪掷6000W、中信上海分公司做T、拉萨做T，卖一中信上海溧阳路5000W、卖二深南哥4300W，卖三机构4000W。太空漫步作为全村的希望，今天终究是没扛过去，昨日板块高潮后如期分化，TWS等消费电子一开盘就走在杀跌的路上，明天板块的补跌压力也不会小，漫步者的调整压力就更大了，就看能否高位横盘超预期了。

瀛通通讯

两机构卖700W，漫步者曾经的小弟先跌为敬。

万通智控

买二上塘路1400W、桑田路做T、拉萨做T、养家卖出1800W、机构卖出1000W、梅长苏卖出900W，砸盘席位+机构卖出，今天炸板回落，明天很艰难。

东方通

买一国信深圳红岭中路5000W、买二章盟主净买3200W、，买四中信杭州市心南路3000W，市心南路俗称歌神，喜欢搞打板一夜情，和上塘路一样是砸盘席位，机构卖出2400W，明天有点难。

当代明诚

一机构买入2700W，沪股通卖出1200W、一机构卖出400W。

宝鼎科技

买一华泰湖南分公司3000W、买二杭州西湖国贸2300W、拉萨卖出1800W、机构卖900W。

市场缺乏主线的时候资金会挖掘泛股权的品种，辨识度最高的宝鼎科技义不容辞，同类型的还有多喜爱、九鼎新材、新通联、麦克奥迪，明天如果还是热点散乱，泛股权就容易有表现。

佳禾智能

同跟风漫步者，买二章盟主1000W，卖二机构-1500W，拉萨做T 广电计量如昨日所说，最没格局的作手新一2000W砸盘跑路，拉萨双雄继续做T。 昨天T的股票，量化出来如果是做多主导，没事，但如果获利回吐了。往下做T也不是不可以。当然佳禾智能只是冰山一角，大家手头股票，这几天两张的，背后是做多主导（红色），还是获利回吐主导（黄色）都可以自己用博尔系统去量化清楚，→点这里进博尔系统

多喜爱

一机构卖出800W。

惠威科技

作为TWS无线耳机的补涨，昨天秒板之后今天竟然还敢开一字，自然是炸板回落的命运，买一桑田路2000W，估计还要砸盘，明天很难。

雷柏科技

拉萨净卖800W，中金财富宁波江东北路卖3500W。

劲拓股份

如昨日龙虎榜分析，劲拓股份昨天尾盘的封板纯粹靠大势带动，这种缺乏主动性的上板隔日被砸是常态，如果再遭遇小周期的情绪退潮就难逃跌停的命运，大家也要注意这种票是绝对不能打板的。

指南针

买三深圳帮1300W、买四作手新一1200W、拉萨做T，中信建投成都南一环路卖出2300W，开板次新的情绪波动较大，今日冲高回落，明天如果不能开盘弱转强，新一砸盘是大概率事件，要小心了。

四方精创

买一佛山灯湖东路3300W，佛山无影脚所到之处寸草不生，买二深南哥2700W，买三中信上海分公司2300W、买四章盟主2200W、买五作手新一2000W，这个榜除了佛山无影脚之外还算说的过去。情绪不好或者不确定时区块链的人气股喜欢逆势表现，之前是当代东方今天是四方精创。佛山系喜欢大单封板吃独食，次日拉高出货简单粗暴。被佛山开过光的票如果砸不死，就有希望走强。





龙虎榜总结：昨日高潮的无线耳机剧烈分化，雷柏科技、瀛通通讯、惠威科技都是遭遇抛售大跌，明天可能会继续拖累漫步者代表的TWS及消费电子做补跌。很多科技股的调整属于获利颇丰后的正常兑现，而非上涨逻辑生变，大方向还是在科技股的轮动，但短期节奏上要注意避高就低。小周期退潮，追涨接力要谨慎，尽量挖掘低位首板机会。