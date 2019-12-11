今天盘中科技总龙头漫步者跳水，实际不是坏事，只说明激活人气的目标已经达到，并且也符合2020突破年的基本特征。实际在中午的时候，文章里已经说了接下来的2020年是「量化突破年」，行情节奏更快，突破点之间的切换更多，所以行情持续性会下降，机会会更大。所以现在开始，行情操作的四原则就是不固守、不恐高、不单打、不分散。

「资金块」运作4阶段

而中午文章里说「不单打」的时候，就有朋友问，龙头看上去都是遥遥领先单打独斗的。这岂不是不要买龙头？实际「不单打」说的是，你手头股票，所处的板块里没有橙色的机构库存。在一个机构资金抱团取暖，达成共识的才会涨的行情下，「资金块」运作如果顺利，一定呈现出板块指数的机构库存不断增加，。但如果出现相反的情况，这说明「资金块」运作消退了，背后可能有各种原因，但总之就是机构资金之间，无法达成共识。这版块里的股票变数就大。

所以「资金块」运作发展的4个阶段，大家要注意下面的图，自己做起股票的时候，资金块运作的聚集阶段、爆发阶段、衰减阶段、消失阶段都能认识。板块的机构库存能很好的把这四个阶段给体现出来。大家如果拿「博尔系统」去量化交易，自己也能量化的非常清楚（机构库存可以通过「博尔系统」进行量化，点击此处直接进入「博尔系统」）

不单打

认识之后，再看股票就很清楚，比如深证消费指数（399617）在11月12日开始「机构库存」消失，也意味着这个板块的「资金块」运作进入了消失阶段，而当时，板块中的顺鑫农业（000860）从11月12日开始「机构库存」出现，并且之后连续中长阳上涨三天，但与此同时，深证消费指数始终没有「机构库存」，顺鑫农业属于孤军奋战，结果就是三天上涨之后，顺鑫农业虽然在11月20日、11月26日又试图上涨，但都没有结果。目前又回到了11月13日刚上涨的位置，白忙一场。





这几天市场连涨5天了，多少股票都有点涨，出于每个人的私心，当然希望自己的股票上涨之后还能加速再涨，但如果不是机构资金达成共识，缺乏「资金块」运作，就是勉为其难，强扭的瓜不甜。所以具体手头股票如何，还得大家自己用「博尔系统」去量化，→点这里能够直接进入系统的。

不恐高

除了不单打，不恐高也很重要，2020年，如果恐高的话，牛股一个都抓不住。而板块上，如果「资金块」运作进入聚集或者爆发阶段，个股确实可以高看一眼。如交易所分类指数中的上证电信指数（000040），11月26日开始持续出现「机构库存」，说明「资金块」运作已经出现，而其中的永鼎光缆（600105）在11月22~26日大涨之后，出现回落，此时如果恐高，卖出股票，则12月6日开始的三天15%涨幅就丢失了。





另外，至于有朋友问，为什么2020年是突破年，具体我不多说了，因为博尔那边量化数据上都统计好了。大家可以上「博尔系统」去看详细的论述（此处是「博尔系统」的入口）。简单的梗概我下面列一下。

2019年，博尔官方重要提示

截止2019年12月初，通过博尔「量化大数据」监测系统发现：

沪深300指数，深证成指，上证指数及全部分类指数，在今年的某些特定时段内，交易资金呈现出「集中交易」的现象（近期尤为明显），我们称这一现象为「资金块」运作。

在市场处于调整阶段，出现典型的「资金块」运作，在A股历史上并不常见。

在通过大数据比对后，博尔官方正式将2020年定为「量化突破年」。

即：由机构资金「集中交易」，引发局部牛市，最终形成突破行情。

在此，博尔官方提示，在「量化突破年」中，投资需遵循如下四原则：

不固守，不恐高，不单打，不分散。

更多详情，请登陆「博尔系统」查阅。

博尔量化研究中心

2019-12-11

其他就不多说了，突破年实际上已经来了，大家做好准备吧。



