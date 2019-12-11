前不久，和一个基金经理碰头，那位基金经理2019年的成绩非常好，所以2020年不出意外，管理的基金份额肯定还会再加至少100亿。当时聊的时候，他就说到，现在基金经理谁还想去七想八想的？大家抱团取暖，把股价做上去，比什么都强。

这是大实话，也是当前市场最典型的现象。这个现象出在哪里，哪里的股票就不会差。而这里面有两个关键词，一是“抱团”，二是“做”，抓住这两个词，2020年也不会差。而这两个关键怎么抓。我今天看到我用的博尔系统，发布了2020年的重要观点，值得大家也看看。

2019年，博尔官方重要提示

截止2019年12月初，通过博尔「量化大数据」监测系统发现：

沪深300指数，深证成指，上证指数及全部分类指数，

在今年的某些特定时段内，交易资金呈现出「集中交易」的现象（近期尤为明显），我们称这一现象为「资金块」运作。

在市场处于调整阶段，出现典型的「资金块」运作，在A股历史上并不常见。

在通过大数据比对后，博尔官方正式将2020年定为「量化突破年」。

即：由机构资金「集中交易」，引发局部牛市，最终形成突破行情。

在此，博尔官方提示，在「量化突破年」中，投资需遵循如下四原则：

不固守，不恐高，不单打，不分散。



更多详情，请登陆博尔系统查阅。

博尔量化研究中心

2019-12-11

这里面说的「资金块」运作，实际和基金经理说的抱团取暖，我的理解基本是一个意思，只是「博尔系统」把它量化出来了（此处是博尔系统的入口）。当市场中的机构对某个板块或者行业达成共识，就会有「资金块」运作，他们未必投在一个股票里面，但整个板块会形成「机构库存」的持续增加。相反，如果这个共识被打破了，那么「资金块」运作自然也就消失，机构库存自然也就消失。这种状态下，即便板块里的股票再有上涨欲望，也会是一个巴掌拍不响，独木难支。

比如说深证消费指数（399617）在11月12日开始「机构库存」消失，也意味着这个板块的「资金块」运作消失，但当时，板块中的顺鑫农业（000860）从11月12日开始「机构库存」出现，并且之后连续中长阳上涨三天，但与此同时，深证消费指数始终没有「机构库存」，顺鑫农业属于孤军奋战，结果就是三天上涨之后，顺鑫农业虽然在11月20日、11月26日又试图上涨，但都没有结果。目前又回到了11月13日刚上涨的位置，白忙一场。

而这点就是2020年的一个操作原则，「不单打」。即便股票自己不错，但如果板块上没有「资金块」运作，潜力就不大。这点上，大家自己手头股票，这两天反弹的时候，自己的股票、所处的板块，有没有「机构库存」，一样可以→点这里进博尔系统去量化，有机构库存和没机构库存，后面的表现差别巨大。

而这种巨大的差别，在震荡的股票里体现的尤为明显。下面图里的这两种情况，一个「机构库存」递增，然后突破，一个「机构库存」消失然后跳水，在当前的市场里，已经是反复出现了。

所以，多数时候炒股票，花哨的概念，激情的增长，华丽的重组，实际上都是为股票的上涨歌功颂德的东西，算不上根本。而根本的东西往往都是简单的不能再简单的东西，比如抱团取暖，比如买便宜货，比如买在别人都套死的时候。而此刻，「资金块」运作就是一个简单却又能解决问题的量化角度。这方面，只要大家自己去拿「博尔系统」量化一下，就能体会到（此处是博尔系统的入口）。如果大家觉得，炒股赚钱，眼下盯抱团取暖，看「资金块」运作，就这么简单？那我要说，简单有什么不好？财富的增值多数时候是没有个性的，但有意思的事情是，市场里太多人希望找一套给自己量身定做的赚钱方法，这就有点脱离现实了。



