早上我依旧在盯住漫步者，并不是我有这个股票，而是只要这杆大旗迎风飘扬，后面上有产业必有很好的机会。因为“淘金热富了卖牛仔裤的”投资逻辑，是被大批投资者所认可的，也是各大机构配置股票的一个重要逻辑之一。同时，目前来看，消费电子产业上游确实有动作，各路机构的研报也都在出来，值得分析。





一． 上游涨价

无线耳机上游供应商只要是被动元器件厂商，而被动元器件品种繁多，各家公司也各有侧重不同。从涨价幅度上，可以看到最应该注意那家。

无线耳机相关的电子元器件，主要的是电阻、电容、电感、滤波器、耦合器、天线、谐振器。

显然，高频电感是涨价最凶的，而生产高频电感的上市公司，目前有四家。

生产高频电感的上市公司有四家，顺络电子（002138）、麦捷科技（300319）、风华高科（000636）、振华科技（000733）。但我这里不详细分析，为什么不详细分析，后面会说原因。

实际高频电感，也已经被不少券商盯上了，这方面的研报也很多，所以要抓舒服的价格，就还得深挖。就是高频电感的上游。

而在上游原材料上

铁氧体粉：北矿科技（600980）；国瑞科技（6000562）；横店东磁（002056）；领益智造（002600）

介电陶瓷粉：三环集团（300408）；国瓷材料（300285）；风华高科（000636）

银浆：苏州固锝（002079）

其中银浆，由于需要大量的银子，银子还属于大宗商品，所以这块如果有利润，也给炒期货的人赚去了。但前面那些，都是实实在在受到利好的。并且不仅仅是无线耳机的影响，5G、国产芯片的产能扩张，对他们都有利好。

但是，下面要敲黑板，重点来了。

一． 敲黑板

消费电子股，2015年的头部是个大坎。

抛开消费热点的一层层包装，换个角度，从股市的角度去看。这次上涨，对于无线耳机、智能音箱概念之类的消费电子股票来说，2015年的高点应该是个大坎。并且这个大坎，对于所有科技股来说，都是要注意的。

科技股的上涨始于去年5G板块里，东方通信4个月10倍的猛攻。即便如此，当时东方通信上涨途中最大的一波调整，就是始于接近2015年高点之后。而之后由于运气好，正好赶上1季度的大盘强力反弹，所以又冲了一把。但8个月之后依旧回到2015年高点附近的位置，横盘至今。

另一个5G龙头中兴通讯，也是同样的状态，上涨行情止步于2015年头部区域的上方。

而之后，由于5G的大发展，对高频电感等元器件产品的需求，顺络电子这样的电感龙头，也在2019年走上了牛市，但同样在2015年的头部区域，放缓了脚步。

而看似火的不能再火的无线耳机、智能音箱，实际距离2015年的头部还有距离。但毕竟目前也在快速的靠近。

如果有朋友说，现在炒科技股，不用在意2015年，不同太在意机构资金的想法。那么我并不需要反驳什么，只是大家看看智能音箱板块涨的最好的漫步者、歌尔股份、兆易创新，为什么都有减持计划，并且减持还上涨，这背后会没与机构资金达成默契？三只股票都有郭嘉队资金参与其中，都有证金公司、汇金公司的持股身影，并且这些资金显然多数都是在2015年暴跌股灾的时候进去的，这会和上涨一点关系都没有嘛？

所以，消费电子，现在不是不能做，但高点位置、参与时机都必须考虑的。那就是又准备要上涨做行情的股票，那启动前的一段时间里，不管他是上涨、盘整、还是下跌，其机构行为都是越来越积极的。这点我用博尔系统10年，10年里面启动的股票研究了无数，基本都是一个状态，橙色的机构库存，不断增加。而这点大家，自己用博尔系统去量化，同样能很简单的就发现这种规律（此处是博尔系统的入口）。





相比发现规律，尊重规律更加重要。而为什么要尊重股票启动时的这一量化交易上的规律，实在是因为，你可以无视它，但很多走势差不多的股票，就是因为没有机构库存，后面又跳水下去了。

炒股票，赚多赚少是量上的区别，但赚钱和亏损却是质的区别，之所以最近我自己都特别盯这些量化数据，关注机构行为。原因就是，太多股票，看似反弹积极，看似止跌企稳，但没有机构照顾，后面总是跌了又跌，买到或者拿住这样的股票，真还不如存银行好。这方面无需再多说了，大家自己上用博尔系统去量化，都是很清楚的（点击此处进入博尔系统）。

三．重点观察对象

还有大反弹空间的消费电子

所以对消费电子股我下面用另一种眼光做筛选，只取到15年头部还有50%以上空间的股票。并且此刻有机构资金积极动作的。

奋达科技（002681）：距离2015年头部，还有200%的空间。减持股份1%，但股价上涨，说机构投资者与大小非达成一致。另外公司较早布局智能穿戴产品，在智能硬件设计以及精密制造方面形成一定的先发优势。公司与腾讯科技有限公司签订了《基于车联网合作之商业合作关系的保密协议》，双方将在车载产品方面进行研发合作。

星星科技（300256）：距离2015年头部，还有130%的空间。公司实控人变更，有重组预期。

维科技术（600152）：距离2015年头部，还有250%的空间。投入电子雾化器、硅负极材料开发项。资本运作上，有6月份股价被大股东增持行动；去年4月推出股权激励计划，为期两年。

合力泰（002217）：距离2015年头部，还有180%的空间，公司掌握了LCP材料、高频复合材料及COF的核心工艺。结合公司的无线充电全产业链布局，形成了完善的5G生态布局。2019年八月，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目。去年实施员工持股计划，均价8.49元，已被套。

三环集团（300408）：离2015年头部，还有50%的空间。国内电子陶瓷龙头企业，公司在电子材料领域具有近50年的技术积累，专注于各种先进陶瓷及配套技术的研发和生产。小米手机的供应商。2017年员工持股计划中，承诺了业绩增长的幅度。

德赛电池（000049）：离2015年头部，还有70%的空间。苹果供应商，智能手机方面，公司在苹果iPhone系列电源管理方面的份额超过50%，不断提高三星等智能手机的市场份额，目前已经成功引入了小米手机。实施过股权激励计划，行权要求是2019年业绩不低于1.8元，2021年不低于2.1元。

蓝思科技（300433）：离2015年头部，还有100%的空间。公司多年来在消费电子产品防护玻璃领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的客户资源，包括三星、LG、亚马逊、微软、诺基亚、华为、OPPO、VIVO、小米、联想等国内外知名品牌。

先整理7家，消费电子绝对是个大板块，第二批还会再整理。然后，按照《机构行为量化研究》一文中的思路，如果一只个股要想起来，必须是要有机构资金持续活跃的迹象，上面的机构库存数据可以直接用博尔系统去量化出来的，→点击此处进入博尔系统。

另外我正在整理消费电子板块的整个产业思路，到时候整理好的，在和大家分享。