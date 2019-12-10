行情今反反复复，到最后还是涨2点，于是行情就是4连涨了。但也真有朋友说，别说今天的2个点，就算把前4天算到一起，也和没涨差不多。所以，有好多朋友，一方面想赌1季度来一把行情，但看着最近的走势也是在难受，心里捏了把汗。这时候我要请那些朋友特别注意下跌中股票内在的变化，很多细微的变化，会很快影响到股票的方方面面。

阴在阳之内，不在阳之对

这几天操作，有一句话特别值得借鉴，就是三十六计中的那句“阴在阳之内，不在阳之对”。就像当前市场震荡，有很多朋友潜意识里，永远认为震荡行情，只有突破才算是机会，破位行，V型才算有机会。而实际突破、V型只是一小部分，大多数时候，股票就是震荡。一朋友一个股票拿了两年，一股赚30元，但最近很后悔，因为如果最近几个月它能够动一下，已经3波10元级别的差价赚到手了。所以说，震荡本身就会产生良机，何必死盯跌破、突破。震荡机会何在？其实可以先用“博尔系统”的手机版或者PC版，自己去量化一下交易状态，然后因势利导，“上涨看回吐，下跌看回补”就行（此处是博尔系统的入口）。

这里面的道理并不复杂，震荡的走势，如果一时出现单边的大动作，机构资金必然会在震荡中自谋收益，涨起来之后就会主动获利了结一部分，跌下来之后就会主动买回一部分。而这种操作，必然能用博尔系统量化出，上涨中出现黄颜色的获利回吐，下跌中出现蓝颜色的空头回补。就像下面图里的股票一样。

同时，由于为了确认这种波动是有序的，可操作的，可以再去量化一下“机构库存”，上图中橙色的就是“机构库存”，有“机构库存”就说明量化出积极的机构行为。这种回吐、回补都是机构操作的结果，用“博尔系统”，把这些看到了，震荡基本不用愁，有机会就做（点这里进入博尔系统，PC、手机都有）。

绝望筹码一眼看清

另外，跌到这种位置，人也分好几类，早上赌最后一跌的，也有特别绝望的，在极低的位置离场，但这其中，就有真就是中招了。表面上一些股票跌的一塌糊涂，但拿博尔系统量化一下，“机构库存”反而出现了。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，跌的一塌糊涂之后，“机构库存”反而出现，这种机构意图，大家想想也知道。而那时候机构行动所拿到的筹码，都是绝望筹码。





如果对比一下没有库存的下跌，那就更明显了，很多下跌背后，“机构库存”，处于消失状态，说明机构不管，或者机构已经跑了，结果就是看似要反弹了，但突然大跌，又去创新低了。现在跌的狠的股票，基本都是这么砸盘的，但大家可以→点这里进入“博尔系统”，自己去量化机构库存，类似的隐患很容易看到，直接可以躲开。总之，眼下由于交易者的态度不同，股价的表现也会截然不同，但只要把交易者的态度，机构的动作都量化清楚，当前市场波动越大，机会越多。