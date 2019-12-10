临近年底了，和很多朋友沟通，发现最近这几天的表现，他们都不怎么在意，而眼光都放到年后一季度的行情上，原因想必看我文章的朋友也知道，实在是去年1季度的行情太给力了。自然眼下就特别的期待。

于是我跟那些朋友说，既然这么期待，就买点股票。但说到这，那些朋友又犯难了，因为短期并不强，别等他们买进去搏一季度的行情，结果1季度行情没等到，眼下已经先套进去，那就偷鸡不成蚀把米了。而当时我的回答就是，让他们自己用 “博尔系统”的手机应用，只要量化出来是有不少做多主导，或者低位有机构做多，就都有机会，根本别担心骗人，因为根本瞒不住（点击此处进入博尔系统）。当时他们将信将疑，我就拿鬼子进村跟他们打了个比方。

偷偷进村，开枪的不要

过去一队鬼子很精明，行动都是“偷偷的进村，开枪的不要”。有一次好多鬼子都得知某个村里藏着粮食，于是几百队鬼子都“偷偷的进村，开枪的不要”。结果就被发现了，因为虽然没开枪，但人太多，脚步声都震地板。这就是“群体负智商”。而投资者对抄底都是情有独钟的，所以看到低位拐头向上的，绝非一两个人。都在关注，谁都想隐秘行动，但人一多，就根本藏不住行踪，或许股价走的很纠结，甚至还会吓人，就像下面几个低位已经拐头上去的股票那样。但去量化一下交易，做多主导的红色优势明显，上涨的调整，，这都是一目了然的事情。由于前段时间股票的分化，眼下这种持续调整到转折向上的股票也是特别的多。

量化交易所展现的结果，不是某一个机构、庄家在干什么。而是群体博弈的交易状态。而“群体负智商”在股市里是长期存在的。利用 “群体负智商”，进行操作是最最简单的。大家现在可以→点这里进“博尔系统”，自己去量化几天，就能发现“群体负智商”白送钱的事情，真是数都数不过来，那一刻，你能从心底里发出会心的一笑。

机构此刻没空装

然后再精进的说一下，机构经常会制造假象骗人。但在市场的转折阶段，也根本来不及欺骗。转折阶段，抢股票都来不及。所以那些刚上涨，就能量化出机构动作的股票，最近这10天里都是很强悍的表现。

上面图里橙色的就是“机构库存”，是专门量化积极机构行为的，没机构库存，就算涨，也长不了，有持续的机构库存，涨起来就连续不断。市场连涨，但个股涨起来有快有慢，但慢的不一定弱，慢的不一定就没机构关注。大家可以自己用“博尔系统”去量化交易（此处是博尔系统的入口），你手头股票即便慢，只要“机构库存”再增加，拿着就是了，一旦涨起来，这种有机构动作的股票，都是飞快的。当然，没“机构库存”的，说明机构放弃的股票，行情再好，也是落后的命，大家心里清楚，这种股票，涨上去做差价更好。







