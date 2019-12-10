昨天行情虽然涨的不多，但毕竟是继续上涨，有朋友跟我说，他现在仓位不重，特别想买点股票，但又怕自己在连涨之后冲进去，是不是贪婪让自己看不到风险？于是我反问他，你现在这么犹豫，那是太贪婪还是太恐惧呢？

不怕贪婪，只怕妄念

面对连涨的上涨，无论是买股还是卖股，都别去评判自己是贪婪还是恐惧，这两点是人自带的，要是自己能去驾驭自己的贪婪和恐惧，基本已经不是人这个级别了。巴菲特很牛，也只练了欧阳锋经脉逆行的功夫，别人贪婪的时候他恐惧，别人恐惧的时候他贪婪。而普通人，连这个都别去学，学巴菲特的人多了，有几个学的像的？我用量化投资的办法做股票10年了，这10年有一点是切身感受，贪婪、恐惧全都是日益滋长的，没到危险区之前，让它贪婪去好了，没有贪婪，哪里会有上涨。只有贪婪提升到妄念的程度，你再去考虑要不要卖掉他。而什么时候交易上已经能显示出，行情出现妄念，大家自己→用“博尔系统”APP去量化，自己就能发现，并且对眼下的上涨非常有用（此处是“博尔系统”的入口）。

上涨中的妄念

何谓妄念？就是脱离现实所做出的的不切实际的行动与预期。比如上涨中可以贪，但再怎么贪，交易上的表现一定应该是做多力量主导股价（红色），获利回吐（黄颜色）只能是偶尔出现。就像下面图里左边股票的状态。对于这种状态连续做多主导（红色）的状态，你的贪婪就能让你牢牢拿住这个股票，越赚越多。

但有些上涨，主导交易的力量不是做多，而是连续的获利回吐。说明当时抛出的力量已经很大，并且还占据了主导低位，那你说参与其中人，会没有一点点感觉吗？相信是会有点感觉的，但之所以还能上涨，就是希望后面还有大幅度的做多，但这已经脱离当下，纯粹的想象，这就是妄念了。而妄念一出，被套就成了大概率事情。这方面大家只要→点这里进入“博尔系统”，自己去量化交易，此刻上涨背后，关心的股票是连续在做多还是连续获利回吐，一眼就能看到。

以史为鉴，抓住奇迹

当时我还请那位困惑的朋友，回想一下去年9月份行情，曾经也是8天上涨200多点，并且，当时又多人觉得这回是真正到底了，2900肯定不够，3000点是必须的。但当时就已经是连续的获利回吐主导交易了，换而言之，看2900、3000点的不是妄念又是什么？结果是10月上半月万劫不复又能怪谁？而10月19日2249点上涨以来，至今一共只有3天是获利回吐主导的，看似同样的反弹，实际交易上天差地别。

由于市场连涨，问我股票能不能追的朋友已经不少了，其实这不是问题的关键，关键是买进了以后能不能拿住，该不该拿住，这方面大家也可以自己用“博尔系统”去量化交易（点击此处可以看直接进入系统），遇到连续获利回吐，不该拿的，多一份谨慎，随时准备了结。对于连续做多的，坚决拿住，奇迹就在里面出现。后面大家能赚多少，就取决于那大家手头有几个能持续做多的股票。