本周行情，出现一场超级大折腾几乎是必然的。因为那些目前红的发紫的无线耳机概念，虽然其龙头还在疯一样的涨停，但距离2015年牛市高点已经接近了。

科技股的一道大坎

抛开消费热点的一层层包装，换个角度，从股市的角度去看。这次上涨，对于无线耳机、智能音箱概念股票来说，2015年的高点应该是个大坎。并且这个大坎，对于所有科技股来说，都是要注意的。

科技股的上涨始于去年5G板块里，东方通信4个月10倍的猛攻。即便如此，当时东方通信上涨途中最大的一波调整，就是始于接近2015年高点之后。而之后由于运气好，正好赶上1季度的大盘强力反弹，所以又冲了一把。但8个月之后依旧回到2015年高点附近的位置，横盘至今。

另一个5G龙头中兴通讯，也是同样的状态，上涨行情止步于2015年头部区域的上方。

而之后，由于5G的大发展，对高频电感等元器件产品的需求，顺络电子这样的电感龙头，也在2019年走上了牛市，但同样在2015年的头部区域，放缓了脚步。

而看似火的不能再火的无线耳机、智能音箱，实际距离2015年的头部还有距离。但毕竟目前也在快速的靠近。

如果有朋友说，现在炒科技股，不用在意2015年，不同太在意机构资金的想法。那么我并不需要反驳什么，只是大家看看智能音箱板块涨的最好的漫步者、歌尔股份、兆易创新，为什么都有减持计划，并且减持还上涨，这背后会没与机构资金达成默契？三只股票都有郭嘉队资金参与其中，都有证金公司、汇金公司的持股身影，并且这些资金显然多数都是在2015年暴跌股灾的时候进去的，这会和上涨一点关系都没有嘛？

大变动该如何行动？

如果对电子类股票的这一推理成立，那么合理的推导就是，行情很快又要进行热点切换，而热点的切换，几乎都会导致市场的大震荡，而一批新热点的崛起。而这些新热点是谁，不用去猜测，只要看看漫步者等一批牛股启动前的机构状态，你也能找到交易上的共性。

那就是又准备要上涨做行情的股票，那启动前的一段时间里，不管他是上涨、盘整、还是下跌，其机构行为都是越来越积极的。这点我用博尔系统10年，10年里面启动的股票研究了无数，基本都是一个状态，橙色的机构库存，不断增加。而这点大家，自己用博尔系统去量化，同样能很简单的就发现这种规律（此处是博尔系统的入口）。





相比发现规律，尊重规律更加重要。而为什么要尊重股票启动时的这一量化交易上的规律，实在是因为，你可以无视它，但很多走势差不多的股票，就是因为没有机构库存，后面又跳水下去了。

炒股票，赚多赚少是量上的区别，但赚钱和亏损却是质的区别，之所以最近我自己都特别盯这些量化数据，关注机构行为。原因就是，太多股票，看似反弹积极，看似止跌企稳，但没有机构照顾，后面总是跌了又跌，买到或者拿住这样的股票，真还不如存银行好。这方面无需再多说了，大家自己上用博尔系统去量化，都是很清楚的（点击此处进入博尔系统）。



