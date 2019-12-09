面对上周的连涨

如果你打算投10万，会轻松杀入赌一把突破。

如果你打算投100万，会考虑是不是应该逐步投入。

如果你打算投1000万，会手心、额头都冒汗，心想这次突不上去，买进去肯定就套牢。

1000万算什么？注意100亿的动作

行情围绕2900点的争夺，已经不是一次两次了，资金越大越不敢随便玩。1000万况且如此，1个亿、10个亿、100个亿会随便玩吗？清楚这点，就知道本周的指数的涨跌，绝对不是机构资金关注的重点。也正是由于这点，早上看到一些朋友们讨论，这么一涨之后，这次横盘能不能被突破，我并没有去参加，而是告诉他们，现在能够行动的机构，无论是向上，向下，早就做好了准备。也请他们自己用“博尔系统”去量化一下交易中的机构动作（此处是博尔系统的入口）。最近一个月机构动作看清了，后面做起股票，都容易成功好多好多。

突破，当然有真假

机构动作，拿“博尔系统”去量化，盯的就是“机构库存”，他是直接对交易中积极的机构行为做量化。同样很多最近横盘的股票，横盘背后有的股票橙色的“机构库存”越来越多，有的股票，橙色的“机构库存”越来越少。而结果，只要大家自己用常识去判断就清楚，一个股票个如果盘到最后，“机构库存”消失，机构都放弃了，那即便行情上涨，把这个股票带上去突破了，也基本都是假突破。

相反，横盘中如果“机构库存”越来越多了，机构参与越来越积极的股票，实质性突破上行的机会会更大。上面都是这段时间里的前车之鉴，很多事情就是眼见为实，关键看的是什么。光看走势，肯定作用不大，因为1亿人都在看走势。这也是我让那几个朋友去量化的原因。大家也可以→点这里进“博尔系统”，再自己去量化一下交易，震荡中，那些股票上涨，越涨机会越大，拿些是越涨越没机会，一看就明白了。

“度”的把握，死路

另外，即便是宽幅度的震荡，其实也是一样的，大幅波动中，有的股票就是“机构库存”越来越多，有的股票就是“机构库存”越来越少，而这样的大幅波动，结果也同样不一样。

震荡中，之所以很多多人会纠结，核心问题就是这个“度”不好把握，执著有执著的收获，但也有执著的代价，谨慎有谨慎的收获，但也同样有谨慎的代价。所以多少人都纠结于此。如何不去纠结？就别陷入这种两难的问题里，量化的一大好处就是你所看到的，就是状态的发展与状态的转折。这方面大家除了自己去量化交易（点击此处可以进入“博尔系统”），自己量化“机构库存”的变化，立刻就体会到好处了。