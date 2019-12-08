周日，总结一下本周的行情，本周实际就是在反攻的一周，就是一个向上转变的状态，前一篇已经说了，这种向上的转变，不在于短期三五天涨多涨少，因为短期上涨，对于大多数股票来说，也就2%、3%的涨幅，这种涨幅，相对市场的长期震荡来说，真是没比存银行高多少，不要说是个人，就是大资金的机构也是不能容忍这种涨幅的。而真正能够带来收益的股票，就是前期已经能量积累，能够在市场转折中，通过释放能量，产生持续上涨的股票。

反弹的两种状态

而对于能量积累的状态，其实有两种。一种是之前下跌中，机构资金已经是积极参与，并且越跌越积极参与，这种状态足以说明机构资金对这个股票的看好，时机一来自然会发挥。

而另一种，前面没来得及说，就是现在也有很多股票，虽然态度不是非常积极，但人家有耐心，愿意不断低吸，低吸多了，能量也能积累足够。后面也会有毫不逊色的持续上涨。而这种状态，交易上，大家也可以用“博尔系统”的应用（点击此处进入博尔系统），再自己去量化一下交易，上周、本周中有没有持续低吸的状态，是可以直接量化出来的。

耐心低吸

低吸的状态，一方面是有橙色的“机构库存”，说明确实有积极的机构动作。另一方面是空头回补主导的蓝色特别多，连续出现多日，就像下面图里的股票那样。









