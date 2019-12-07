行情3连涨之后，目前接近了11月以来震荡的上沿，上面2962还有个缺口，所以很多朋友确实就盯着那个缺口。确实本次震荡从11月12日算起，到今天也快1个月了。还能盘多久？市场不会一直横盘的。于是当前市场的横盘，这次能不能上去，真是很多朋友在盯着。对此我统计过去5年，窄幅横盘震荡数据，大家先看。

显然过去5年里，有12次横盘震荡，而这12次横盘震荡的持续时间，短的两周个，长的1个月，多数是在3周左右（15~20天）。那么，从过去5年的数据比较，我们可以看到，目前持续时间的，已经达到了平均水平，横盘随时可能结束，并且大概率在下周就会结束，短期寻找方向。

突破都是提前动作

再从当前市场的表现来看，目前成交量依旧不大，向上向下似乎都看不到动力，这么一来，能够预见到的就是，真正的机构资金，不会等到市场走出反向之后，自己才行动，那样的话，涨起来他们买不到，跌下去，他们跑不掉。所以周五乃至下周，都将是机构资金提前动作的一周。而这点，我也是和那些一起讨论的朋友说，可以→点这里进“博尔系统”，再自己去量化交易，横盘震荡中的机构动作，会很鲜明的，此刻应该已经体现出来了。

现在机构资金的取舍，两种状态是最容易判断的。一种是机构放弃，怎么震荡都量化不出橙色的“机构库存”，说明机构行为不积极，没有关照这个股票。那么这种股票市场一回落，很容易跳水。并且跳下去还不容易回上来。

另一种，同样的横盘震荡，伴随着横盘时间的增加，机构开始等不及了，橙色的“机构库存”开始出现。这种股票，说明里面的机构自己都觉得，这么横盘下去，自己空耗时间成本，应该要有所动作了。这种股票很容易走出机会的。这方面，大家也可以自己用“博尔系统”去量化（这是博尔系统的入口），这种因为机构动作积极，而出现的好转是能够一眼看清的。

走势的变，很多佯动

另外，下周如果股票上震荡之后有跌破或者突破，也不要因为看到走势的这种变化，而开心或者郁闷。还是要多看背后机构资金的行动，否则市场震荡中，假突破和假破位也都是很多的，就像下面图里的股票那样。

眼下的市场，横盘许久之后，普通个人，是越来越没劲的。但机构资金是越来越心急的。他们会从之前的提前准备，到现在的提前动手。所以这时候，→点击此处进入“博尔系统”，再去量化交易，并不困难，效率也高。看到这些机构资金的动作之后，我们不求自己的股票能几个板的涨，但至少心里有底，至少自己手头的某个股票，就算市场走弱，但他因为有机构在里面越来越积极的参与，而不会太差。震荡的时候，只要这个底有了，做起来也会胜多负少的。

另外这个行情，从2015年6月算起，调整时间也是过去历次调整中第二长的一次了。后面的机会一定是越来越多，只是股票多了，行情是结构性的，个股突破的机会好好把握。











