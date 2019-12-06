周五收盘，行情三连涨了。前面文章里因为说了一些基金经理对行情的看法，正能量满满的，所以很多朋友都欢欣鼓舞，后面行情都打算好好折腾折腾了。对此，我和那些朋友说，3连阳考虑怎么做不算晚，后面再涨上去，回过神来的人会成倍增加的。但究竟怎么做，才是最重要要注意的。

拥抱未来的关键

就我来说，拥抱未来的行情，我和很多基金经理，虽然走法不同，但也是殊途同归。本质上来讲，投资体系的基础，并不是牛股筛选机制，而是风险排除机制。是不是大牛股事先不知道，涨出来之后才能体现。而风险是可以提前就锁定在一定范围内的。哪怕收益不突出，但只要风险控制的好，不大起大落，小步走，时间长了一样不得了。

但如果投资遭受重创，那缓过来也不是一时半会，甚至有些人花十几年都缓不过来。而眼下的市场，最容易让投资受到重创显然有两种类型，一种是巨幅上涨股票，出现了大波段的回落；另一种是，弱势股继续维持弱势。相比之下，巨幅上涨的股票，不去参与就能规避，不容易出错。但低位的股票，很多人都知道必然有资金会进去做，目前股价还便宜了，这就容易上当。对此我就坚持一个原则，低位做过，一定做机构资金参与的股票。因为一个股票持续调整到低位后，机构动作开始积极了，本身就是机构资金态度改变的体现。这方面拿博尔系统去量化，是显而易见的。大家看下面图里的股票，低位橙色机构库存出现之后，通常不用几天，加速上涨经常能看到（此处是博尔系统的入口）。

同时这样还规避了一个大问题，就是弱势股的持续弱势。而这种弱势股的持续弱势，通常就是因为机构资金不认可，没有挑头抄底，最后就被边缘化，这种情况也是不胜枚举的。

现在我自己特别关注的，也是那些地位的股票，因为资金如水。总是往低的方向流量的，低位的股票资金吸足了，要涨起来，理由可以有一大堆理由，哪怕利空消息不断，都可以说成是利空出尽是利好。但发现资金低吸的状态，这才是重点。这也是我拿博尔系统看起股票来，一点也不比那些基金经理差的原因。大家自己去量化一下，也同样能感受到，这是博尔系统的链接入口，自己去量化了就清楚。

另外对于未来行情的两大顶级趋势，这篇来不及说，接下来后面会详细再讲。



