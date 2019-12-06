早上，已经有很多朋友跟我说了，昨天看看这行情，觉得还有点意思，结果今天一下子又不成了，又开始不上不下瘟鸡了。对此，大家真不要为一天两天的涨跌，搞的迷失了方向。有点可以确定的是，机构资金参与的热情在越来越高，这点数据上已经有证明了。

有力的数据

北上资金持续流入十几天，代表了场外增量的态度。而场内机构，我用「博尔系统」去量化机构行为，运用「库存统计」功能，大家可以看下面几根线，代表的是持续出现机构行为的股票数量占比。蓝色的是连续三天「机构库存」增加的股票，橙色的是连续5天「机构库存」增加的股票，紫色的是连续10天机构存增加的股票。现在在上周低迷的调整中，连续3天、连续5天出现「机构库存」的股票是在增长，显然机构资金伴随这市场的震荡，态度是更加积极了。当然后面说到个股中机构的态度，那是更加有用，大家可以→先点击此处进入「博尔系统」，然后自己也能量化机构行为，到底积极与否。

如果探究深层次原因，最近我沟通的一位基金经理，他的话带了机构自己年的普遍观点，在政策底已经明确，估值底已经产生，只差一个经济底的当下，全力拥抱未来，既是我们的机遇，也是我们的历史责任。

总量定底色、结构定差距

虽然我们目前的经济增速是降下来了，但即便是这种增速，或者更低一点的增速维持下去。中国将在未来十几年做到经济规模世界第一，GDP超过人均2万美元，进入发达国家的门槛。在这种大趋势下，金融资产比例必然大幅提升，区别只是结构。而总量决定了底色，结构决定了差距。影响到股市里，也是一样的，分歧永远会有，所以命运一定不同。

而目前股票的命运，显然是和机构资金的态度绑在了一起，即便再波澜不惊的走势，只要背后橙色的「机构库存」在不断增加，即便几天不涨，攻击的潜力也是不断增加，最终爆发上去1的，这几天比比皆是。

下一个漫步者

现在很多朋友这两天盯着智能音箱之类的股票，确实够猛，但真正动手的很少，原因就是太高了，万一看错了，跌下去会亏很多。当时我就建议那些朋友少看这样的股票了。因为看了不动，反而错过机构资金提前动手带来的几天黄金窗口期，低位股现在也是金子遍地。这里面随便涨几个超跌龙头出来，都不会比漫步者差的。



当然，说到这里大家也别冲动，觉得现在低位的都是黄金、钻石，机构不管的依旧是茅坑里石头。毕竟现在市场里有3800只股票，没机会全做上去，这就是结构的差异，然后直接导致命运的不同，就像上面两个股票那样。现在这种情况也是层出不穷。好在拿「博尔系统」去量化（此处是「博尔系统」的入口），机构积极参与进去，能不能翻倍自然有运气成分，但至少躲开烂股，肯定没有问题。