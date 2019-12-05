周四的行情，总算有了一个像样的反弹，有朋友上方仰望11月8日2962点的缺口，也有朋友低头看着今天直接的跳空缺口。后面会怎么走，各有个的看法，你说服不了我，我说服不了你。

大风大雨，都在路上

对此，我是和那些朋友说，眼下少看跑不跑，多看谁在做。从时间上讲5月至今震荡横盘6个多月不算短了，历史上市场有几次是能够横盘半年的？越是震荡横盘，距离大变盘的就越近。并且在市场变盘之前，非常多的股票已经会提前已经表现出了明显趋势，无论突破、跌破都会非常多。当长期震荡之后，谁都知道行情最重要选择方向，所以打着如意算盘，坐等趋势明朗再下手的资金也是极多。但如意算盘越大，骗局、假象也一定就越多。突破未必真，破位也同样可能就是假的。对于这种状态的破解，关键就是自己的股票有没有机构同盟军和你一起在做，没有机构参与，蓄势无从谈起。如果机构越来越积极了，那没什么好纠结。至于看机构行为的办法，大家用「博尔系统」自己去量化（此处是博尔系统的入口），量化有没有机构在动作，此刻显然是必须的。

之所以这么说，因为我自己用博尔系统量化了一下交易，发现别看这两天确实很多股票又跌了下去，但很多股票的机构库存是一点没有减少，并且在调整中还在增加，这时明显的异动表现。这说明机构资金面对调整是越来越积极的参与，而这种状态是要出大机会的。机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

每每一季报结束后的机构换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但拿博尔系统的来量化清楚“机构库存”的变化（「机构库存」可点击此处进入系统查询），下跌中机构库存增加的股票，很容易很快从丑小鸭变天鹅，就类似上图的那种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

年底行情的失落者

真正让人寒心的股票，是那些3月以来，跌到现在，已经跌了大半年的股票，此刻如果依旧没有机构库存出现，这就意味着机构多数已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。

但由于资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先用搏尔系统量化，看看手头那些自己觉得走弱的股票，手上没有的，就→点这里进博尔系统。然后重点就是“机构库存”到底是否能量化出来，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。



