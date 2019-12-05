昨天晚上，又盯一下美股了，算涨的不错。但前天美股大跌也是惊心动魄，实际业内只要研究过美股的人，都不觉得意外。欧美股市，证券化率是衡量泡沫程度的重要标准。40%是巴菲特觉得可以砸锅卖铁买股票的位置，100%以上就是泡沫，而美股目前190%。就算去掉5万亿的中概股，6万亿的日欧的股票，依旧有29万亿美元的市值，而美国GDP不过20万亿美元，证券化率142%。之前互联网泡沫时期，美股证券化率143%，次贷危机时期，证券化率140%

再从美股长期走势上看，标普平均年均涨幅是7.6%。而这轮10年牛市涨幅12%以上，未来总需要向均值回归。如何回归？要么暴跌，要么以时间换空间。就看美国人对股市的调控能力了。

但对于美股中的医药股，估计是难逃一劫的。现在炒的太疯了。只要是稍微有点利好，就疯涨，很多股就是因为做免疫疗法、基因、抗癌药立项，刚刚在临床阶段就炒的没谱了。CNST仅仅四个病人一期实验结果积极，隔天就暴涨一倍（我没写错，就是一天翻倍）。CCIX一期结果积极，盘后就暴涨4倍。

而老美的股票如果跌了，对我们是好事还是坏事？短期如果跌的多，多A股确实有冲击，但国内有相当多的基金经理，始终抱着美股不熊，A股不牛的观点，从未改变，而他们说的不是没道理的。

但至少，此刻北上资金连续14天净流入，美国贝莱德集团（美国最大的上市投资管理公司）近期在报告中表示，中国的机会大到不可忽视。这是外部资金的大动作。

而场内资金我看也有小动作，这是我拿「博尔系统」量化出来的，一方面高高在上的核心资产出现回落，必然是有部分资金撤离核心资产，但同时，大家是否发现最近几天低位突然涨停的股票明显大增，实际就是机构资金抄底后的爆发。并且这种机构抄底行为，大家可以点这里进「博尔系统」，再去量化也是显而易见的。长期没有橙色的「机构库存」的股票，到低位突然「机构库存」就出现了。除了机构资金抄底，真的没有第二种解释了。

一般来说，炒股票很少有机会买在最低，连底部区域都很难。但现在确实这种机会就在眼前。股价持续下跌后，「机构库存」只要连续出现几天，就说明机构资金对调整的态度改变了，拐点到来，趋势逆转。当然，反弹没「机构库存」的，多半都短命上涨，所以拿「博尔系统」量化一下还是非常必要的（这是博尔系统的入口），毕竟市场不强的时候买到拐点是赢家通吃，买个假反弹就吃不了套着走了。