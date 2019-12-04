中午的时候说了，这个市场里一个现象特别明显，并且只要发现，就能发现机构资金抄底的目标。只是中午时间紧没有说，但很多朋友已经问了，到底抄底怎么看。

而之所以有那么多朋友问，原因很简单，就是因为最近有太多的股票，就是低位突然涨起来，很多一涨就是涨停。等涨停了，自然知道之前肯定有机构抄底进去了。但问题是大涨之前，哪有机构资金往里面做，并不清楚。也正是这个原因，所以一听我说能看到机构资金抄底进去，当然特别有兴趣。

当然，我这么说，并不是虚言。实际通过量化的办法，看清机构行为真就不难发现这种机构抄底的现象。下面图里，是我用的博尔系统，对股票交易的量化。橙色的是「机构库存」，它一旦持续出现，就说明机构行为开始积极起来了（点击此处可进入博尔系统）。

一个股票调整的时候即便反弹，也多数是没有「机构库存」的。但这种反弹多数短命。而有持续的机构库存，就说明机构资金对这个股票的态度发生了改变，低位出现就是抄底无疑。





同时，大家再看统计数据，目前三日库存、五日库存继续在提升。表面上看市场低迷，实际上持续「机构库存」的股票越来越多，就说明此刻抄底机构不断增加，被抄底的股票也越来越多。而大家自己的股票在不在其中，自己用博尔系统去量化，也是一目了然的（这是博尔系统的入口）。相信上面的图，大家自己一看也明白。





