上午，和几个老外沟通，朋友介绍我认识的。那帮老外非常厉害，都是沙特人，2008年把石油炒上天的就是他们。这几年在美股里也是疯狂的炒作，比我们是厉害太多了，他们炒医药股，只要有个消息，一天翻一倍。一开始我当我听错了，但确认了两遍，确实就是一天炒翻倍，你觉得涨的太快了，第二天是回落，跌个30%，然后第三天开始再来个翻倍。炒到没人敢说空为止。

这次他们要进A股，原因是美股整个市场的证券化率190%，泡沫的一塌糊涂，所以他们要提前出来，找有价值的市场投。当然A股的规则，他们是没有机会一天炒翻倍了。但他们打算风投一大批科技类企业，然后上科创板。

狙击机构抱团

但最让我感到惊讶的是，那几个沙特人的情报工作绝对一流的。说跟踪我一年多了，对我的投资思路也是非常了解。并且还能说出我在某年某月，我在自媒体上发布的对市场的看法。他们这次跟我沟通，就是因为我用「博尔系统」研究量化市场行为10年，所以和我讨论一下，当前A股机构投资者，被动投资抱团取暖，能不能将这种行为给量化出来。因为他们自己也开发量化系统。老美这几年行情能涨那么好，就是因为大量ETF被动投资的原因。

而他们问我这个，并且给我看了他们美股方面的量化模拟。这个复杂程度，我眼睛都看的有点酸。实际我和他们说，就机构被动投资，抱团取暖的交易行为反应，我就拿「博尔系统」去量化的，就是橙色的「机构库存」能够不断增加的一段时间，那段时间里，股价未必需要涨的多厉害，但一旦抱团达成，后面就不得了了。就像万通智控、国旅联合这样的，能在反复震荡的时候，依旧保持橙色「「机构库存」」在高水平上增长，就是机构抱团行为，然后只要机构资金再发一把力，直接就涨上去了。（实际看清这种机构抱团的动作，对大家来说也是很有用的，大家可以点这里进入「博尔系统」，自己去量化「机构库存」，尤其是手头股票的「机构库存」。）

后面，我给老外还量化了很多股票，都是机构资金扎堆的那些大牛，基本每个阶段的抱团，都能被量化出来。而相比之下，那些震荡中「机构库存」消失的股票。就显然不是机构抱团的品种，眼下这种市场里就更容易下跌。

其实，这种震荡中没机构资金参与，导致突然下跌的股票，对大家来说，更要重视（大家可以用「博尔系统」去量化，这是「博尔系统」的入口）。因为这种股票一旦下跌，其杀伤力是很大的。赚多赚少，现在能赚就好，但如果下跌导致本金亏损，并且不断的跌，不断的亏，这是很伤的。哪怕日后行情好起来，别人赚钱，你如果还是套牢的话，后面就是处处被动，翻身都很难。

另外，当前除了机构资金抱团取暖之外，还有一个现象眼下也特别值得大家重视，抄底机构的行踪，都在那种现象里。这就放到下午在说了。