今天是12月行情的第一天，但很多朋友说没有新的感觉。今天的行情，被朋友形容起来，自然是早上还看到一丝阳光，下午直接就阴云密布了。因为折腾半天，涨3个点，和没涨一样。

3个月的数据表现

有这种看法，我也很理解，我也统计过数据，9月16日行情高点下来，指数不过下跌6%，但股票下跌是大盘2倍的股票1500多家，3倍于大盘下跌股票700多家，这种市场里自然多数朋友会觉得低迷，没机会。但是就在这种时候，也有不好朋友，觉得跌那么多了，如果现在不是机会，还有什么时候是机会？

这两种说法谁对谁错？或许都对。但如果我拿量化交易的标准来说，都错。因为股票有没有机会，不是以涨跌来衡量的。如同周末所说的联建光电和通化东宝，都是前几反复下跌，最近企稳，但依旧走的弱的。不过联建光电后面上周五开始涨停大反攻，但通化东宝，跌停大溃逃。显然影响未来的涨跌的直接原因，不是过去的涨跌，不是基本面的好坏，不是高估还是低估，而是当前资金的态度。

到底谁在影响

参与的资金觉得这股票后面会退市，没人愿意积极参与，哪怕现在跌了90%，照样还得跌。觉得这个股票后面还会涨，哪怕已经翻倍，照样还有两倍、三倍可以翻。而对于机构资金的态度，我一直拿博尔系统量化机构库存，来进行判定（点击此处进入博尔系统）。橙色的机构库存从无到有，就是机构资金对股票的态度发生了乐观的改变。橙色的机构库存越来越多，就是机构资金对这个股票参与的越来越积极。联建光电300269与通化东宝600867，之所以如此不同，一个机构库存从无到有不断增加，一个始终没有机构库存，这就是走势相同背后的彻底不同。一大批下跌的股票里，必然会有乌鸦会有凤凰，拿博尔系统去量化，就清楚，未来的好坏不取决于跌幅和曾经的走势，而是取决于此刻交易者，尤其是机构投资者的态度。

很多朋友都觉得，无力反弹+阴跌，是最没有操作价值的走势。但其实上，即便是见底的股票，低位企稳之初，和“无力反弹”的股票，走势上又有何不同？看上去真是差不多的。但换个角度，用量化交易的方法去观察，那就是天差地别。

我自己拿博尔系统量化交易10年了，可以说越是量化，越是觉得市场有意思。大家自己去量化，也能发现很多时候走势差不多的股票，交易状态可能是一天一地的（这是博尔系统的入口）。而很多机构行为差不多的股票，股价表现却是千奇百怪。但我自己的目标很明白，我知道我要的就是类似于上面图里那种股票，管他是跌了，还是盘整，机构库存不断增加，后面就有机会，因为机会取决于这些资金的态度。



