早上，行情有10个点的反弹。但面对之前近1个月的震荡后，上周五破位下跌局面。单单反弹10个点，想改变机构资金的态度是很难的。换而言之，如果之前已经打算跑的，反弹10点，该跑的一定还是跑。如果之前没打算跑的，无论反弹不反弹，都不会跑。而对于就借着市场破位时，想买点股票的，即便不反弹，也是压弹簧，越压越带劲。

震荡中的选择已经注定

所以说，有些事情是显而易见的，虽然指数是涨了10个点，但后的股票的表现，不取决于当前的涨跌，而取决于之前那段震荡中，机构资金的态度很准备。态度积极，早就准备加仓的，破位下跌也会很快收复，就像下面图里的股票那样。我用博尔系统去量化，橙色的机构库存，即便在下跌中也是不断增加的。大家手头股票，前期震荡大，背后到底机构资金是个什么态度，也可以用博尔系统来量化（此处是博尔系统的入口）。

量化之后，无论是反复大幅震荡，横盘整理。好股票基本都是期间机构库存在不断提升的股票。但与之相反，如果机构库存在震荡中就是啥都没有。说明这种震荡，涨的时候机构资金都处于放弃、观望的状态，又能指望这个股票的价格能持续涨回去？再要吸引资金，一定是下台阶之后的事情。

这样的股票，现在也是非常的多的，就如同下面图里股票的状态。

而此刻，类似的情况是层出不穷，但炒股票不是去博彩，抓到一个牛股就大赚，没抓到就亏钱。实际上，如果看清楚机构资金背后的一系列行为，就算抓到牛股，都未必能赚得到。而要是抓个熊股，铁定是亏损跑不掉。

中午，不多说什么，因为此刻很多股票，就是上面图里那种状态，抓紧用博尔系统量化清楚（点击此处可以进入博尔系统），搞不好，手头股票，就是其中的一种。当然我说的种类和走势无关，而是交易状态、机构行为的分类，但走势千奇百怪，但交易上的分类就那么几种，非常明确，这也是量化的一个极大的优势所在。



